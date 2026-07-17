Francia e Inglaterra disputan este sábado el tercer lugar del Mundial: Posibles formaciones, horario y dónde ver 

En la antesala a la gran final del domingo, el Mundial 2026 tendrá este sábado 18 de julio su penúltimo partido. Aquí, se enfrentarán Francia e Inglaterra, en el duelo por el tercer y cuarto lugar del torneo.

Ambos elencos vienen de caer en las semifinales e intentarán despedirse de la Copa del Mundo con una victoria.

El conjunto galo cayó de manera inapelable por 2-0 ante España. En tanto, los “Tres Leones” perdieron 2-1 frente a Argentina, en un cotejo donde ganaban por la cuenta mínima hasta el minuto 85’.

Este encuentro será el último del DT Didier Deschamps como seleccionador de Francia, por lo que buscará cerrar su exitoso ciclo con la medalla de bronce en el certamen.

La posibles formación de “Les Bleus” será con Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; y Kylian Mbappé.

Por su parte, el técnico Thomas Tuchel viene de recibir duras críticas por la derrota con Argentina, y quiere dar vuelta la página obteniendo el tercer puesto.

El once inicial de los ingleses sería con Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane.

Horario y dónde ver Francia vs. Inglaterra

El partido se disputará a partir de las 17:00 horas de este sábado, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Asimismo, contará con la transmisión de DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. Esta vez, el encuentro no será transmitido por Chilevisión.