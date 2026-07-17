Dos carabineros terminaron baleados durante fiscalización en Lo Espejo: buscan intensamente al autor de los disparos

Dos carabineros resultaron baleados durante la mañana de este viernes en medio de un tiroteo registrado en Lo Espejo. El hecho ocurrió durante un operativo de fiscalización.

Según constató la institución, el ataque se produjo cerca de las 10:40 horas en los límites entre Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda. En específico, en el sector del pasaje Las Carreras, recogió Radio Biobío.

La información preliminar indica que los funcionarios realizaban un control preventivo a un individuo no identificado. El sujeto vestía ropas oscuras y tendría entre 20 y 25 años.

Durante el procedimiento, el hombre habría extraído un arma de fuego y disparado contra los uniformados. Se trataría de un arma automática o semiautomática de alto calibre. Vecinos del sector aseguraron haber escuchado cerca de 30 disparos.

Ambos carabineros se encontraban conscientes al momento de ser auxiliados y fueron trasladados en helicóptero al Hospital de Carabineros. Allí reciben atención médica.

Equipos especializados realizan diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar al autor. Hasta el momento, no se reportan detenidos.

General director viajará a Santiago

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, viajará desde la Región de Los Ríos hasta Santiago para verificar en terreno el estado de salud de los funcionarios heridos.

Asimismo, instruyó el despliegue de todos los medios especializados disponibles, encabezados por personal del GOPE, para ubicar y detener al responsable del ataque.

Sujeto habría huido en un bus

Tras el suceso, el individuo, que se movilizaba a pie, escapó en dirección desconocida.

Posteriormente, habría abordado un bus para darse a la fuga. Una cámara de seguridad del lugar captó el momento en que el sujeto huía.