Muere a los 81 años Brenda Fricker, intérprete de la “mujer de las palomas” en “Mi pobre angelito 2”

La actriz irlandesa Brenda Fricker, conocida por interpretar a la “mujer de las palomas” en “Mi pobre angelito 2”, murió a los 81 años. La información fue confirmada por su agente.

Según el agente de actores, Phil Belfield, la intérprete falleció la noche del jueves en Dublín, tras atravesar un período de mala salud.

“Jamás volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar peor sin ella”, declaró su agente, según The Hollywood Reporter.

“Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, y en el de muchísimos fans del cine y la televisión de todo el mundo”, agregó Belfield.

En 1990, Fricker se convirtió en la primera mujer irlandesa en ganar un Oscar a Mejor actriz de reparto. Lo consiguió por su trabajo en “Mi pie izquierdo”, película en la que interpretó a la madre del personaje encarnado por Daniel Day-Lewis.

Durante su discurso de aceptación en Hollywood, la actriz recordó a su país y dedicó el galardón a “todo el pueblo de Irlanda”.

Una carrera reconocida en cine, televisión y teatro

Tras aquel éxito, Fricker se consolidó como un rostro familiar para el público internacional gracias a sus papeles en películas como “El prado” (1990), “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York” (1992), “Tiempo de matar” (1996) y “Veronica Guerin” (2003).

Además del cine, la actriz nacida en Dublín participó en dramas televisivos de las principales cadenas de Irlanda y el Reino Unido. Entre ellos estuvieron “Casualty” (BBC), “Arriba y abajo” (ITV) y la popular telenovela británica “Coronation Street”.

Fricker también actuó en diversas producciones teatrales, entre ellas “Lavender Blue” y “A Pagan’s Place”. Sus trabajos fueron presentados en escenarios como el National Theatre y el Royal Court Theatre.

El embajador de Estados Unidos en Irlanda, Edward Walsh, describió a Fricker como “una gigante del cine irlandés”. Además, elogió su “inolvidable” interpretación en “Mi pie izquierdo”.

“De Dublín a Hollywood, su trabajo llevó las historias de Irlanda al mundo e inspiró a generaciones a ambos lados del Atlántico. Deja un legado extraordinario y quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que la quisieron”, escribió el diplomático en la red social X.

La vida personal de Brenda Fricker

Fricker estuvo casada con el director Barry Davies entre 1979 y 1988. La actriz quedó embarazada en varias ocasiones, pero sufrió abortos espontáneos.

Según confesó, esa experiencia le provocó una profunda depresión durante gran parte de su vida.

Entre sus aficiones se encontraban cuidar de sus perros, leer poesía, jugar al snooker y beber cerveza Guinness.