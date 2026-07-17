Qué hacer en Santiago: conoce los tenedores libres más populares de Puente Alto y La Florida

Si eres amante de los tenedores libres y quieres disfrutar de una comida sin preocuparte por las porciones, en la comuna de Puente Alto y La Florida existen distintas alternativas que destacan por su variedad de preparaciones.

Desde buffets con carnes a la parrilla, sushi y gastronomía peruana hasta opciones especializadas en cocina japonesa, estos restaurantes ofrecen propuestas para todos los gustos. Si buscas qué hacer en Santiago, tienes que recorrer algunos de los tenedores libres más populares de estas dos comunas en la capital.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres para disfrutar en Puente Alto

China Imperial

Dirección: Av. Concha y Toro 2984, Puente Alto, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de un tenedor libre en Puente Alto, China Imperial ofrece un buffet con una amplia variedad de preparaciones nacionales e internacionales para disfrutar durante dos horas.

Su propuesta reúne gastronomía china y peruana, además de estaciones de sushi, ceviches, mariscos, carnes a la parrilla, ensaladas, frituras y distintos platos calientes. Además, el buffet también incluye una estación de postres con tortas, frutas, diferentes preparaciones dulces y helados soft, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes buscan comer variado en un solo lugar.

Manhatan Sushi

Dirección: Av. Concha y Toro 2737, Puente Alto, Región Metropolitana.

Si eres fanático del sushi, Manhatan Sushi ofrece un tenedor libre de dos horas donde podrás disfrutar de una amplia variedad de rolls preparados al momento.

La experiencia comienza con una entrada y luego permite pedir de forma ilimitada rolls a elección, incluyendo opciones clásicas, rolls nikkei y alternativas con distintas envolturas, como salmón, palta, queso crema o panko. Además, la carta incorpora hand rolls, ceviches, gyozas y otras especialidades de la cocina japonesa y nikkei.

El local también acepta pagos con Junaeb (Pluxee), convirtiéndose en una excelente alternativa para estudiantes que buscan disfrutar de un buffet de sushi en Puente Alto.

Qué hacer en Santiago: los mejores tenedores libres de La Florida

Vaca & Vaco

Dirección: Av. La Florida 7297, Esq. Walker Martinez, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de un tenedor libre con una gran variedad de preparaciones, Vaca & Vaco ofrece un buffet que reúne gastronomía nacional e internacional, permitiendo repetir las veces que quieras durante toda tu visita.

Su propuesta incluye carnes a la parrilla preparadas al momento, sushi, ceviches, mariscos, pastas, ensaladas, platos calientes y especialidades de la cocina peruana, además de una estación de postres con tortas, helados, frutas y otras preparaciones dulces para cerrar la experiencia. El restaurante también cuenta con promociones para cumpleañeros, quienes pueden acceder a un buffet gratuito cumpliendo las condiciones establecidas por el local, convirtiéndose en una excelente alternativa para disfrutar en familia o con amigos.

Daisuki Sushi

Dirección: Enrique Olivares 1248, La Florida, Región Metropolitana.

Daisuki Sushi ofrece un tenedor libre donde puedes disfrutar de hasta tres horas de rolls preparados al momento. Su propuesta destaca por incluir preparaciones de la carta del restaurante, con una amplia variedad de rolls clásicos y estilo nikkei.

Además del buffet individual, el local cuenta con promociones para compartir, como su opción de dos tenedores libres a precio especial, ideal para ir en pareja o con amigos. También ofrece happy hour en coctelería, convirtiéndose en una excelente alternativa para disfrutar de una salida gastronómica en La Florida.