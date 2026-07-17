Destructiva marejada en Penco: Alcalde afirma que “fue peor que un tsunami”

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, se refirió a las fuertes marejadas que sufrió el sector de Cerro Verde Bajo, donde olas de entre 8 y 10 metros de altura arrasaron con viviendas y la caleta de pescadores. “Fue peor que un tsunami”, afirmó.



“Efectivamente fue peor que un tsunami, tenemos 80 viviendas con daño importante y 12 con pérdida total, además del colapso del puente Melón, que deja aisladas a casi 2.000 personas”, detalló en entrevista con Radio Cooperativa.

El oleaje “pasaba por arriba de las casas de dos pisos”

Detalló que este jueves “el sistema frontal comenzó a las 9 de la mañana con ráfagas de viento que deben haber superado los 100 kilómetros por hora. Un oleaje que pasaba por arriba de las casas de dos pisos”.



“El viento entró y reventó todo lo que está dentro y salió hacia la calle”, agregó. Reportó también la destrucción de muros de contención y de embarcaciones que “las olas las levantaron y lo dejaron caer en el enrocado, con pérdida total”.

“La actividad pesquera de la zona quedó especialmente afectada”

Según Vera, “la actividad pesquera de la zona quedó especialmente afectada, pues los cuatro varaderos del sector están destruidos y un galpón sindical de 12 metros de altura fue arrasado por el mar”.



“Es impresionante la imagen, estamos hablando de un galpón que el mar llegó al techo y lo rompió. Ayer pescadores estaban llorando, destruidos”, relató.



El alcalde de Penco hizo un llamado directo al Gobierno. “Yo espero es que el Presidente venga a hacer anuncios y que estos incluyan un bono de emergencia para las 12 familias que perdieron su vivienda por completo”, aseguró.



“Tú le entregas a la persona, le depositas y la persona compra y construye”, explicó. Contrastando esa fórmula con la lentitud de otros mecanismos estatales.



Según dijo, al menos seis viviendas ubicadas en la franja costera no deberían reconstruirse en el mismo lugar. Pidió al Ministerio de Vivienda “un subsidio de arriendo” mientras se busca una solución definitiva, y al Ministerio de Obras Públicas “la construcción de un enrocado y un rompeolas que la comuna reclama desde hace años”.



El alcalde denunció que, en medio de la emergencia, Senapred “me estaba pidiendo ayer a las 2 de la mañana que yo le fuera a hacer ficha a la gente para poder solicitar las planchas para los techos. Luego me están pidiendo casa por casa ficha. Eso no puede ser, se necesita una gestión más rápida y acorde a la urgencia de las familias afectadas”.