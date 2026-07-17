El origen de la foto de Messi y Yamal bebé que se vuelve a viralizar previo a la final del Mundial

Ad portas de la final del Mundial 2026, que se disputará este domingo entre Argentina y España, en redes sociales se volvió a viralizar una singular imagen, que tiene como protagonistas a Lionel Messi y Lamine Yamal.

Dicha foto, captada hace 19 años, cobró un significado aún mayor en los últimos días, previo al duelo por el título entre la “Albiceleste” y la “Furia Roja”.

La historia de la imagen

El origen de esta imagen se remonta al 2007. En aquel entonces, Messi, de 20 años, participó junto a jugadores del Barcelona en un calendario benéfico, en alianza con el diario local, Sport, y Unicef. Los futbolistas posaron con niños pequeños y sus familias en esta campaña.

La familia de Yamal, quien tenía apenas cinco meses, ganó un concurso para aparecer en el calendario. Y como si fuera obra del destino, a la actual figura de la selección española, siendo un bebé, le tocó fotografiarse con la “Pulga”.

En una entrevista con la BBC, Joan Monfort, fotógrafo de esta sesión, se refirió recientemente a la imagen.

“Si me hubiera sentado a escribir una historia, no habría podido inventar una mejor. Todo lo que hay detrás de esta fotografía; quiénes son ellos, cómo se hizo, cómo reapareció años después y hasta dónde han llegado, parece un cuento perfecto”, sostuvo.

A su vez, añadió: “Messi, uno de los más grandes de la historia, y Lamine, que ahora empieza a escribir su historia. Y que ahora todo culmine con una final de un Mundial, es como cerrar un círculo perfecto”.

“No tenía ni idea de que el bebé de la foto era Lamine hasta que, en 2024, un amigo me llamó para decirme que su padre la había publicado en Instagram”, sostuvo.

En cuánto a cómo fue esa sesión, recordó que “primero hicimos algunas fotos con la madre y después le pregunté si se atrevía a dejar al bebé con Messi. Ella aceptó. Mientras hacía las fotos, Sheila estaba detrás de mí para que Lamine no la perdiera de vista y estuviera tranquilo”.

“Messi puso todo de su parte y yo solo intentaba captar un momento natural y agradable. Al final quedó una imagen muy bonita”, expresó.

Un reencuentro único

Ahora, casi 20 años después, los dos protagonistas se volverán a ver las caras en un escenario único.

Por un lado, Messi, con 39 años, que disputará la final en su último Mundial, y en el otro, Yamal, que con 19 años, buscará el título en su primera cita planetaria.

La final se llevará a cabo este domingo 19 de julio, a las 15:00 horas, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.