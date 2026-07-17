Desbordes pide no trasladarse al centro de Santiago si no es necesario

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, llamó a las personas a no trasladarse al centro de la capital si no es absolutamente necesario, debido a las condiciones climáticas.



“Las condiciones meteorológicas se han ido desarrollando tal como lo pronosticó la Dirección Meteorológica. Por lo que debemos prepararnos para el escenario más exigente”, señaló.



“Esperamos vientos intensos y un importante volumen de precipitaciones. Por eso el llamado es a que quienes no tengan una necesidad urgente de venir al centro, permanezcan en sus hogares”, recalcó.

Cierre de los cinco parques

Como medida preventiva, la municipalidad dispuso el cierre durante todo el fin de semana de los cinco parques de la comuna: O’Higgins, Forestal, Almagro, Los Reyes y San Borja.



También el sector central de la Plaza de Armas, con el fin de evitar accidentes por eventuales caídas de ramas o árboles producto del viento.



La Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) suspendió las actividades programadas con organizaciones sociales mientras se mantenga el evento meteorológico.



En paralelo, los equipos municipales reforzaron la limpieza de sumideros y alcantarillados en distintos puntos críticos. Entre ellos el paso bajo nivel Carmen, además de continuar con las labores preventivas de mantención que se desarrollan desde hace meses.



Hasta el momento se han entregado aproximadamente 2.200 nylon a vecinos y organizaciones sociales que los solicitaron a través de Aló Santiago y la aplicación Veci para proteger sus viviendas, junto con 600 sacos de arena, distribuidos a razón de seis por domicilio en sectores con riesgo de anegamiento.



La Municipalidad de Santiago mantendrá durante toda la emergencia sus equipos operativos desplegados las 24 horas. Con personal de emergencia, camiones aljibe, maquinaria para responder a eventuales caídas de árboles y atención permanente de requerimientos vecinales.



El municipio reiteró el llamado a utilizar los canales oficiales, como Aló Santiago (800 2030 11) y la aplicación Veci, para reportar emergencias o solicitar apoyo, y recomendó evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios mientras se mantengan las condiciones más intensas del sistema frontal.