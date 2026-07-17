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La confesión de Ludmila Ksenofontova que descarta totalmente un retorno con Álvaro Ballero: contó cómo lo percibe

Su situación quedó reflejada en una reciente entrevista. Si bien todavía no aparece en pantalla, la deportista ya se encuentra fuera del encierro, al igual que su exesposo.

Eduardo Córdova
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La confesión de Ludmila Ksenofontova que descarta totalmente un retorno con Álvaro Ballero: contó cómo lo percibe

Ludmila Ksenofontova se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo tras su ingreso junto a Álvaro Ballero a ¿Volverías con tu ex? 2.

Aunque la pareja puso fin a su matrimonio en agosto de 2025, ambos aceptaron participar en el reality de Mega con expectativas diferentes. Mientras la patinadora rusa buscaba vivir la experiencia, Ballero tenía la intención de recuperar a su gran amor y madre de sus hijos.

La situación quedó reflejada en una reciente entrevista de Ksenofontova. Si bien todavía no aparece en pantalla, la deportista ya se encuentra fuera del encierro, al igual que su exesposo.

“Ya había pasado casi un año separados, yo no sentía las mismas cosas por él. Pero igual entramos diciendo que ibamos a disfrutar la experiencia al máximo”, confesó en conversación con LUN.

La confesión de Ludmila

Además, la exparticipante reconoció que el nuevo acercamiento con su otrora esposo terminó por confirmar algo que ya sabía: su amor por Ballero quedó en el pasado.

“Hubo actividades de mucho acercamiento con Álvaro, y me di cuenta que ya no sentía lo mismo que antes, solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más”, recalcó.

Ksenofontova también aclaró cómo es actualmente el vínculo entre ambos. Según explicó, la relación se limita principalmente a asuntos relacionados con sus hijos.

“Tenemos muchas cosas que sanar. Solo hablamos por cosas de los niños, porque tenemos muchas dinámicas con cuatro hijos. Siempre tenemos algo, así que igual hablamos harto sobre ellos”, remató sobre ese tema.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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