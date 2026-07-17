DMC: lluvias se debilitarán el sábado en la zona central, pero advierten nuevo pulso hacia el norte

El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Arnaldo Zúñiga, afirmó que las precipitaciones comenzarán a debilitarse este sábado en la zona central. Sin embargo, advirtió que un nuevo pulso del sistema frontal podría intensificar las lluvias entre Atacama y O’Higgins durante el fin de semana.



“Es probable que ya mañana tengamos un debilitamiento de las precipitaciones, del mediodía en adelante”, aseguró el meteorólogo en entrevista con TVN



Agregó que “estamos evaluando el próximo sistema frontal, los otros pulsos que estarían llegando hacia el día domingo. Se está yendo bastante al norte, entre Atacama y prácticamente la Región de O’Higgins. Lo estamos monitoreando, porque ustedes saben que esto es bastante dinámico, la atmósfera es muy dinámica y puede cambiar en 12 horas fácilmente”.



Según Zúñiga, en la Región Metropolitana habían acumulado entre 35 y 40 milímetros de agua desde que se iniciaron las lluvias.



“La infraestructura ha respondido adecuadamente al evento meteorológico, debido a que ha caído mucha nieve, entonces es muy positivo. Y si bien los rangos de precipitaciones son altos en muchas localidades, se está dando la condición respecto a lo que habíamos pronosticado. Y sigue la condición, sigue este bloqueo en el sur, van a continuar pasando algunos pulsos de sistemas frontales por la zona central, por eso mantenemos el sistema de alertamiento vigente”, explicó.



Sobre el viento aseguró que “se mantiene la alerta desde el sector costero de Coquimbo, hasta Valparaíso, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora que se registrarían hasta este sábado”.



“El viento fue muy intenso en el sector interior del mar, siguen las bajas presiones en el interior del mar, así que es muy probable que la Armada de Chile continúe con su sistema de alertas con respecto a las marejadas”, aseguró.



El experto agregó que el sistema frontal continuará desplazándose hacia el norte y se intensificará por el ingreso de una nueva perturbación.

“No podemos bajar la alarma, porque ya se están registrando precipitaciones y los modelos muestran una alta concentración de lluvia en esa zona. Si bien la nieve en la cordillera es una buena noticia, nos preocupa la cantidad de agua pronosticada para la región. Aunque sean 80 milímetros, es un volumen muy importante”, advirtió.