Home Nacional "dmc: lluvias se debilitarán el sábado en la zona central, pero ad..."

DMC: lluvias se debilitarán el sábado en la zona central, pero advierten nuevo pulso hacia el norte

El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, dijo que “estamos evaluando el próximo sistema frontal, los otros pulsos que estarían llegando hacia el día domingo. Se está yendo bastante al norte, entre Atacama y prácticamente la Región de O’Higgins. Lo estamos monitoreando, porque ustedes saben que esto es bastante dinámico, la atmósfera es muy dinámica y puede cambiar en 12 horas fácilmente”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
DMC: lluvias se debilitarán el sábado en la zona central, pero advierten nuevo pulso hacia el norte

El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Arnaldo Zúñiga, afirmó que las precipitaciones comenzarán a debilitarse este sábado en la zona central. Sin embargo, advirtió que un nuevo pulso del sistema frontal podría intensificar las lluvias entre Atacama y O’Higgins durante el fin de semana.

“Es probable que ya mañana tengamos un debilitamiento de las precipitaciones, del mediodía en adelante”, aseguró el meteorólogo en entrevista con TVN

Agregó que “estamos evaluando el próximo sistema frontal, los otros pulsos que estarían llegando hacia el día domingo. Se está yendo bastante al norte, entre Atacama y prácticamente la Región de O’Higgins. Lo estamos monitoreando, porque ustedes saben que esto es bastante dinámico, la atmósfera es muy dinámica y puede cambiar en 12 horas fácilmente”.

Según Zúñiga, en la Región Metropolitana habían acumulado entre 35 y 40 milímetros de agua desde que se iniciaron las lluvias.

“La infraestructura ha respondido adecuadamente al evento meteorológico, debido a que ha caído mucha nieve, entonces es muy positivo. Y si bien los rangos de precipitaciones son altos en muchas localidades, se está dando la condición respecto a lo que habíamos pronosticado. Y sigue la condición, sigue este bloqueo en el sur, van a continuar pasando algunos pulsos de sistemas frontales por la zona central, por eso mantenemos el sistema de alertamiento vigente”, explicó.

Sobre el viento aseguró que “se mantiene la alerta desde el sector costero de Coquimbo, hasta Valparaíso, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora que se registrarían hasta este sábado”.

“El viento fue muy intenso en el sector interior del mar, siguen las bajas presiones en el interior del mar, así que es muy probable que la Armada de Chile continúe con su sistema de alertas con respecto a las marejadas”, aseguró.

El experto agregó que el sistema frontal continuará desplazándose hacia el norte y se intensificará por el ingreso de una nueva perturbación.

“No podemos bajar la alarma, porque ya se están registrando precipitaciones y los modelos muestran una alta concentración de lluvia en esa zona. Si bien la nieve en la cordillera es una buena noticia, nos preocupa la cantidad de agua pronosticada para la región. Aunque sean 80 milímetros, es un volumen muy importante”, advirtió.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
“No sean indecentes”: José Antonio Neme hi...

“Yo les pido que sean gente, que sean decentes, si tienen un proyecto de envergadura importante en una zona residencial y tuvieron este accidente, que lo entiendo, pero en un accidente alguien tiene que pagar las consecuencias”, dijo el conductor de Mega.

Leer mas
Vanguardia
La confesión de Ludmila Ksenofontova que descarta tota...

Su situación quedó reflejada en una reciente entrevista. Si bien todavía no aparece en pantalla, la deportista ya se encuentra fuera del encierro, al igual que su exesposo.

Leer mas
Nacional
Desbordes pide no trasladarse al centro de Santiago si...

El alcalde remarcó que “las condiciones meteorológicas se han ido desarrollando tal como lo pronosticó la Dirección Meteorológica, por lo que debemos prepararnos para el escenario más exigente”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
15
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/