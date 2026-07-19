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Previo a la gran final: IShowSpeed y Post Malone dieron el puntapié inicial a la ceremonia de clausura del Mundial

El streamer y el cantante se presentaron en la primera parte del espectáculo de cierre, donde todavía se espera la participación de más artistas, incluyendo a los músicos anunciados del show de mediotiempo.

Leonardo Medina
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Previo a la gran final: IShowSpeed y Post Malone dieron el puntapié inicial a la ceremonia de clausura del Mundial

En la antesala a la gran final programada para las 15:00 horas, el Mundial 2026 tuvo este domingo su ceremonia de clausura, con la presencia de destacados artistas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ad portas del duelo por el título entre Argentina y España, destacadas figuras dijeron presente en el evento, amenizando la previa del cotejo más importante del torneo.

La ceremonia inició con un despliegue de percusiones y efectos visuales. El famoso streamer estadounidense, IShowSpeed, fue el primero en aparecer, cantando su tema “Champions”, acompañado por un cuerpo de baile.

Después, llegó el turno del cantante Post Malone, quien interpretó los temas “Chrome Heartbreaker”, “Wow” y “Sunflower”, este último junto a Swae Lee. 

De esta forma se cerró la primera parte de la ceremonia. Eso sí, todavía resta la participación de más artistas

Antes del inicio del encuentro, se espera la presencia de Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Tom Cruise.

También, la ceremonia de los himnos de cada país contará con María Becerra, interpretando el himno argentino, y el grupo Spanish Brass, haciendo lo propio para España. 

En tanto, desde las 15:00 horas, Argentina y España darán vida a la final del Mundial 2026, en un duelo que promete grandes emociones.

Además, una vez concluyan los primeros 45’ minutos del encuentro, habrá un inédito show de mediotiempo. Aquí se presentarán figuras de la talla de Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS y Coldplay.

Mira videos de la ceremonia:

Lluvia de goles: Inglaterra venció 6-4 a Francia en un partido increíble y se quedó con el tercer lugar del Mundial
Source Texto: La Nación/Foto; X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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