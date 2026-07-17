Qué hacer en Concepción: cafeterías para estudiar o trabajar en la ciudad

En Concepción existen cafeterías que combinan espacios tranquilos, conexión a internet y una variada oferta gastronómica, ideales para pasar varias horas sin interrupciones.

Por lo que, si buscas qué hacer en Concepción, estas opciones de cafeterías son perfectas para disfrutar de un buen café mientras trabajas o estudias en un ambiente tranquilo.

Qué hacer en Concepción: cafeterías con brunch y café de especialidad

Casa Minga

Dirección: Beltrán Mathieu 75, Concepción, Bío Bío.

Si buscas un lugar tranquilo para estudiar o trabajar, Casa Minga es una cafetería que reúne espacios cómodos, buena conexión para reuniones y una programación que periódicamente incorpora talleres y actividades ligadas al arte, la creatividad y los oficios.

En su carta encontrarás desayunos, brunch, café de especialidad, bowls de frutas, pailas de huevos, croissants, pancakes, ensaladas y menú de almuerzo, además de opciones dulces como tartas y kuchenes para acompañar la jornada. Esto la convierte en una excelente alternativa tanto para quienes buscan un espacio de cowork como para quienes quieren hacer una pausa entre clases o reuniones.

Témpora Café

Dirección: Victoria 204, Concepción, Bío Bío.

Si buscas qué hacer en Concepción, este café de especialidad ofrece un ambiente tranquilo, pet friendly y una amplia carta pensada para cualquier momento del día.

Entre sus opciones destacan desayunos y brunch con distintas combinaciones, puedes elegir alternativas como Otoño-Invierno, que incluye café o té, jugo de naranja, tostada con palta y un dulce del día, Primaveral, con bowl de frutas, yogurt con granola, tostadas, tomates cherry asados y huevos revueltos o Témpora, que incorpora un sándwich a elección, jugo natural y un postre del día.

Además, su carta ofrece tostadas, sándwiches, ensaladas, crudos, café de especialidad, matcha, chai latte, tés e infusiones, junto con una gran variedad de repostería artesanal, como cheesecake, pie de limón, tiramisú, crème brûlée, brownies, muffins, queques, galletas de avena y postres de autor.

Qué hacer en Concepción: espacios ideales para estudiar mientras disfrutas de un buen café

Dreams café

Dirección: San Martín 1283, 4030000 Concepción, Bío Bío.

Si buscas qué hacer en Concepción y necesitas una cafetería para estudiar, trabajar o disfrutar de una pausa durante el día, Dreams Café ofrece un ambiente cómodo acompañado de una variada carta de café de especialidad, desayunos, brunch y repostería artesanal.

Entre sus alternativas destacan los brunch Provence Morning, Santorini Morning, American Dreams y Chileno Dreams, que combinan café o té, jugos naturales y preparaciones como huevos, tostadas, yogurt con granola, frutas, sándwiches o bagels. Además, la cafetería cuenta con una amplia selección de tostadas gourmet, croissants, bagels, ensaladas, sándwiches y opciones para almuerzo.

Para acompañar el café, también ofrece una gran variedad de postres y pastelería, entre ellos cheesecake, pie de limón, tiramisú, tortas, brownies, waffles, rollos de canela, muffins, galletas estilo New York y distintas preparaciones dulces. A esto se suma una carta de cafés tradicionales y de autor, chocolate caliente, matcha latte, jugos naturales y otras bebidas.

Mi AlmaZen

Dirección: Rengo 321, Concepción, Bío Bío.

Mi almaZen ofrece un ambiente tranquilo junto a una variada carta de desayunos, brunch, almuerzos y café de especialidad. Además, cuenta con opciones para distintos tipos de alimentación, incluyendo preparaciones veganas, sin gluten y postres sin azúcar.

Su menú incluye brunch, desayunos, tostadas, sándwiches, bowls y pizzas de distintos sabores, además de platos de almuerzo como lasañas, ñoquis, fetuccini y pastel de choclo. Para acompañar la comida, la cafetería ofrece una amplia variedad de bebidas, entre ellas café espresso, americano, latte, cortado, chocolate caliente, matcha, chai latte, frappuccinos, café helado y moka frío, además de tés e infusiones.

En la sección de repostería destacan postres como carrot cake, torta amor y otras preparaciones sin azúcar, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes buscan un espacio cómodo donde estudiar o trabajar mientras disfrutan de una amplia oferta gastronómica.

Tostaduría de Café Coyoacán

Dirección: Av. Chacabuco 1111, Concepción, Bío Bío.

Si necesitas una cafetería para estudiar o trabajar, Café Coyoacán destaca por su ambiente tranquilo y su café de especialidad, tostado por la propia cafetería, lo que la convierte en una de las favoritas entre los amantes del café en la ciudad.

Su carta incluye desayunos, brunch, tostadas, sándwiches, bowls, pastelería artesanal y una amplia variedad de cafés e infusiones para acompañar la jornada. Además, ofrece distintas opciones de granos de origen para quienes desean comprar café para preparar en casa, siendo una excelente alternativa tanto para estudiar como para trabajar o reunirse en un ambiente acogedor.