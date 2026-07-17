Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres ideales para ir con niños y donde algunos no pagan

Si buscas qué hacer en Santiago junto a los más pequeños, los tenedores libres son una alternativa que permite reunir distintos sabores en una sola mesa. Además, algunos buffets cuentan con promociones especiales para niños o propuestas que hacen más entretenida la visita familiar.

A continuación, conoce tres tenedores libres ideales para ir con niños en Santiago y sus alrededores.

Qué hacer en Santiago: buffets con beneficios especiales para los niños

El Gordito

Dirección: Av. Larraín 6011, La Reina.

El Gordito es una alternativa ideal para las familias que buscan variedad. Su buffet incluye sushi, ceviches, carnes a la parrilla, mariscos, comida peruana, preparaciones chinas, pastas, ensaladas y postres.

Además, de lunes a viernes un niño de hasta 12 años puede comer gratis por cada adulto que pague el buffet. De esta forma, se convierte en una opción especialmente atractiva para quienes buscan un panorama familiar en Santiago.

Qué hacer en Santiago: una experiencia pensada para disfrutar en familia

La Magia del Perú

Dirección: O’Higgins 390, San Bernardo.

Si buscas un panorama diferente para ir con niños, La Magia del Perú destaca por ofrecer un parque infantil gratuito con resbalín y laberinto. Así, los más pequeños pueden entretenerse mientras los adultos disfrutan del buffet.

En su propuesta gastronómica es posible encontrar carnes, comida peruana, ceviches, parrillada, sushi y otras preparaciones. Además, el restaurante funciona sin límite de tiempo, por lo que las familias pueden disfrutar la experiencia con mayor tranquilidad.

Buffet Imperial

Dirección: Av. Departamental 4400, Macul.

Buffet Imperial es otra alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago con niños. Su propuesta reúne más de 150 preparaciones entre comida china, sushi, carnes a la parrilla, platos peruanos, gastronomía chilena y postres.

Además, el restaurante cuenta con tarifas diferenciadas según la edad de los menores. Los niños de 9 a 12 años pagan un valor especial, mientras que existen precios aún más bajos para los rangos de 4 a 8 años y de 2 a 3 años.

Una alternativa para compartir en familia

Los tenedores libres son una buena opción para las familias que tienen gustos diferentes, ya que permiten elegir entre una amplia variedad de preparaciones en una sola visita. Además, estos tres restaurantes cuentan con beneficios o características que pueden hacer más cómoda y entretenida la experiencia junto a los niños.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago en familia, estos buffets son una alternativa para disfrutar una comida abundante y probar distintos sabores.