Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres con estacionamiento para disfrutar sin preocupaciones

Si buscas qué hacer en Santiago y prefieres llegar en automóvil, algunos tenedores libres cuentan con estacionamiento propio o con opciones de aparcamiento muy cercanas. Así podrás disfrutar de una comida sin límites sin preocuparte por dónde dejar el vehículo.

A continuación, conoce tres tenedores libres de la capital que ofrecen esta comodidad para sus clientes.

Qué hacer en Santiago: buffets con estacionamiento para una visita más cómoda

Pachamama Tenedor Libre

Dirección: Antonio Varas 2207, Ñuñoa.

Si buscas disfrutar un tenedor libre sin preocuparte por dónde dejar el auto, Pachamama Tenedor Libre es una excelente alternativa. Este restaurante ofrece un buffet de gastronomía peruana con una amplia variedad de ceviches, carnes, mariscos, platos criollos, ensaladas y postres, ideal para compartir en familia o con amigos.

Además, el local cuenta con estacionamiento para sus clientes, lo que facilita la visita, especialmente durante fines de semana o celebraciones.

Ok Panda

Dirección: Av. Ismael Valdés Vergara 836, Santiago Centro.

Ok Panda destaca por ser uno de los buffets más grandes de Santiago, con una amplia oferta de comida china, sushi, carnes, mariscos, pizzas y postres. Quienes llegan en automóvil pueden utilizar el estacionamiento ubicado bajo el supermercado Santa Isabel, con acceso por Ismael Valdés Vergara.

Qué hacer en Santiago: una alternativa para el centro de la capital

Olivo Limón

Dirección: Compañía de Jesús 2280, Santiago Centro.

Olivo Limón ofrece un tenedor libre de gastronomía peruana con una amplia selección de platos calientes, carnes, acompañamientos, ensaladas y postres. Además, el restaurante dispone de estacionamiento, lo que facilita la visita para quienes buscan un panorama gastronómico en el centro de Santiago sin depender del transporte público.

Una opción ideal para quienes se mueven en automóvil

Contar con estacionamiento puede marcar la diferencia al momento de elegir un restaurante, especialmente durante fines de semana o celebraciones. Estos tres tenedores libres combinan una variada oferta gastronómica con la comodidad de llegar en auto y disfrutar la experiencia con mayor tranquilidad.