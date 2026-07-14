Enel Distribución refuerza su operación ante el sistema frontal pronosticado para la RM

Ante el sistema frontal previsto para los próximos días en la Región Metropolitana, asociado a precipitaciones y fuertes vientos, Enel Distribución activó preventivamente su plan de emergencia.

Reforzó sus recursos técnicos, operacionales y de atención al cliente. Esto con el objetivo de responder de manera oportuna ante eventuales contingencias que puedan afectar la red eléctrica y la continuidad del suministro.

La compañía aumentará la disponibilidad de recursos técnicos en terreno hasta nueve veces en comparación con una jornada normal de operación. Y reforzará hasta 20 veces su capacidad de atención a clientes.

Se recomienda privilegiar el uso de sus canales digitales

Ante eventuales interrupciones del suministro, Enel Distribución recomienda privilegiar el uso de sus canales digitales para reportar incidencias y consultar el estado del servicio. La aplicación Enel Clientes Chile. El WhatsApp de atención +56 9 9444 7606. Y el Call Center 600 696 0000 y 800 800 696.

Se recomienda mantenerse alejado de cables cortados, postes dañados o cualquier instalación eléctrica que pudiera encontrarse energizada. Evitando intervenir o acercarse al lugar. Y reportando inmediatamente la situación a través de los canales oficiales.

El despliegue preventivo dispuesto para este evento meteorológico forma parte de las acciones desarrolladas por Enel Distribución en el marco de su Plan Invierno 2026.

Monitoreo suministro clientes electrodependientes registrados

Enel Distribución monitorea permanentemente la continuidad del suministro de sus clientes electrodependientes registrados. Y mantiene reforzados los protocolos de atención prioritaria establecidos para este tipo de contingencias.

La compañía dispone de canales de contacto exclusivos para estos clientes y cuenta con equipos de respaldo, como baterías y grupos electrógenos, para apoyar la gestión de los casos priorizados durante eventuales interrupciones del suministro.

Enel Distribución reitera el llamado a familiares, cuidadores y tutores de personas electrodependientes que aún no se encuentren inscritas a realizar oportunamente el proceso de registro.Con el objetivo de acceder a los beneficios y mecanismos de atención prioritaria disponibles.

Durante situaciones de emergencia, la compañía mantiene atención telefónica preferencial, monitoreo y seguimiento prioritario de los casos registrados, en coordinación con los equipos técnicos y las autoridades correspondientes.