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“Vuelve a romantizar el vandalismo”: Arrau responde al INDH por cuestionamientos a sancionar “rayados”

El ministro reaccionó a las observaciones que presentó la entidad, en relación a una eventual “criminalización de la expresión artística” en el proyecto de Registro de Vándalos. “No. El arte no da derecho a intervenir lo ajeno y pasarles la cuenta a todos. Quien vandalice, que responda”, planteó Arrau.

Leonardo Medina
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“Vuelve a romantizar el vandalismo”: Arrau responde al INDH por cuestionamientos a sancionar “rayados”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, arremetió en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tras los cuestionamientos de la entidad a la idea de sancionar “rayados”.

La polémica surgió después de que se revelara una minuta que entregó el INDH a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Todo esto, en el marco de la discusión sobre el proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades

En ese marco, según informó Ex-Ante, el Instituto indicó que sancionar rayados y dibujos implica una “criminalización de la expresión artística”.

A la vez, planteó que la “amplísima redacción” de rayados y dibujos “puede alcanzar formas de expresión artística cultural y política protegidas por el DIDH (Derecho Internacional de los Derechos Humanos)”.

La reacción del ministro

Bajo ese contexto, y mediante su cuenta de X, el ministro Arrau alzó la voz y criticó la postura del INDH. 

“El INDH vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias. Llama “expresión artística” a rayar sin permiso bienes públicos o privados”, escribió. 

Asimismo, el secretario de Estado enfatizó: “No. El arte no da derecho a intervenir lo ajeno y pasarles la cuenta a todos. Quien vandalice, que responda”.

“Los derechos que debemos proteger son los del trabajador que levantó su negocio”. También, añadió: “Los del vecino que cuida su barrio y los de todos los chilenos que financian con su esfuerzo y trabajo los bienes públicos”. 

Finalmente, remarcó que “alguna vez esperamos verlos de su lado, no transformando al responsable en víctima y a los afectados en una simple una nota al pie”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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