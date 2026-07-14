“Vuelve a romantizar el vandalismo”: Arrau responde al INDH por cuestionamientos a sancionar “rayados”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, arremetió en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tras los cuestionamientos de la entidad a la idea de sancionar “rayados”.
La polémica surgió después de que se revelara una minuta que entregó el INDH a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Todo esto, en el marco de la discusión sobre el proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades.
En ese marco, según informó Ex-Ante, el Instituto indicó que sancionar rayados y dibujos implica una “criminalización de la expresión artística”.
A la vez, planteó que la “amplísima redacción” de rayados y dibujos “puede alcanzar formas de expresión artística cultural y política protegidas por el DIDH (Derecho Internacional de los Derechos Humanos)”.
La reacción del ministro
Bajo ese contexto, y mediante su cuenta de X, el ministro Arrau alzó la voz y criticó la postura del INDH.
“El INDH vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias. Llama “expresión artística” a rayar sin permiso bienes públicos o privados”, escribió.
Asimismo, el secretario de Estado enfatizó: “No. El arte no da derecho a intervenir lo ajeno y pasarles la cuenta a todos. Quien vandalice, que responda”.
“Los derechos que debemos proteger son los del trabajador que levantó su negocio”. También, añadió: “Los del vecino que cuida su barrio y los de todos los chilenos que financian con su esfuerzo y trabajo los bienes públicos”.
Finalmente, remarcó que “alguna vez esperamos verlos de su lado, no transformando al responsable en víctima y a los afectados en una simple una nota al pie”.
El INDH vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias. Llama “expresión artística” a rayar sin permiso bienes públicos o privados. No. El arte no da derecho a intervenir lo ajeno y pasarles la cuenta a todos. Quien vandalice, que responda.— Martín Arrau GH. (@martinarrau) July 14, 2026
Los derechos que… https://t.co/A8dJFM0cQU