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“Tengo un medio hermano”: Danilo 21 impacta al revelar una inesperada confesión de su familia

A lo largo de su carrera, Danilo 21 ha sido reservado respecto de su vida privada. En pocas ocasiones ha hablado sobre su entorno familiar y, cuando lo ha hecho, ha sido principalmente para referirse al delicado estado de salud de sus padres.

Eduardo Córdova
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“Tengo un medio hermano”: Danilo 21 impacta al revelar una inesperada confesión de su familia

Danilo 21 volvió a sorprender a sus seguidores, aunque esta vez no fue por una polémica ni por comentarios sobre el mundo del espectáculo. Durante una transmisión en vivo, el influencer reveló por primera vez que “tengo un medio hermano por parte de papá”, un aspecto de su vida familiar que había mantenido en reserva.

La confesión fue comentada por el periodista de espectáculos Yiro Gatica en el podcast @ConLentesComolosFamosos. El comunicador destacó que esta revelación representa un cambio importante en la forma en que Danilo 21 ha abordado públicamente su historia familiar.

El creador de contenido además entregó un nuevo antecedente sobre este vínculo. Según explicó, su “medio hermano” “vive en otra región”, lo que también llamó la atención de sus seguidores.

Vínculo familiar que mantenía en reserva

A lo largo de su carrera, Danilo 21 ha sido reservado respecto de su vida privada. En pocas ocasiones ha hablado sobre su entorno familiar y, cuando lo ha hecho, ha sido principalmente para referirse al delicado estado de salud de sus padres.

En distintas oportunidades, el influencer también ha señalado que enfrenta gran parte de sus responsabilidades prácticamente solo. Según ha relatado, buena parte de sus esfuerzos están enfocados en apoyar y cuidar a sus padres.

La existencia de un “medio hermano” sorprendió a gran parte de su comunidad. Esto, porque hasta ahora nunca había hecho referencia públicamente a ese vínculo familiar.

El influencer estuvo recientemente en el centro de la polémica tras revelar que nunca se llevó demasiado bien con una animadora. Sin embargo, ese episodio es independiente de la confesión sobre su familia.

Source Texto: La Nación / Foto: X
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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