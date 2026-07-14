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Cámara rechaza crear comisión investigadora contra exministra Steinert: Faltaron cuatro votos

La solicitud, impulsada por parlamentarios de oposición, no logró reunir el quórum mínimo de 62 votos requerido para su aprobación y finalmente quedó desestimada.

Leonardo Medina
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Cámara rechaza crear comisión investigadora contra exministra Steinert: Faltaron cuatro votos

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes la creación de una Comisión Especial Investigadora contra la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert

Dicha solicitud había sido impulsada por parlamentarios de oposición, luego del dictamen de la Contraloría General de la República sobre la gestión de la otrora secretaria de Estado.

La iniciativa tuvo 58 votos a favor, 39 en contra y seis abstenciones. De esta forma, y debido a que la petición no logró el quórum mínimo de 62 votos necesarios, quedó desestimada. 

En declaraciones obtenidas por Emol, el diputado Patricio Pinilla (DC) se refirió a la votación y lamentó el rechazo de la iniciativa. 

“Nosotros estábamos convencidos de que la comisión investigadora es una buena herramienta. Nos permitía aclarar hartos aspectos que eran dudosos de todo el proceso que había involucrado tanto la nominación, gestión y acciones de la exministra”, sostuvo.

A su vez, hizo un llamado “a la responsabilidad del resto de las bancadas para tomar en serio este tipo de acciones, porque de alguna manera un trabajo queda inconcluso”.

“Esto se votó al principio de la sesión. A veces tener la presidencia de la Cámara entrega herramientas de manejo importantes. Lo hemos visto: la derecha ha manejado muy bien la presidencia de la Cámara, sacando o votando elementos cuando tiene los quórums a la vista”, expresó. 

Por otra parte, planteó “hoy día sí creo que faltó un poco de disciplina, faltó un poquito de orden para que todos los diputados y diputadas pudiesen participar en esta votación. Será motivo de autocrítica por parte de aquellos comités que no lograron tener a todos sus parlamentarios en el momento adecuado para ejercer su voto”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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