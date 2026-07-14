“Me voy con mucha pena”: periodista toma drástica decisión y anuncia su renuncia a CHV

La periodista Antonia Núñez sorprendió al anunciar durante las últimas horas su renuncia a CHV, específicamente al departamento de prensa. La comunicadora confirmó su salida del canal a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida.

Mediante su cuenta de Instagram, Núñez explicó que dejar la estación fue una de las decisiones más difíciles de su carrera. “Hasta pronto Chilevisión. Renunciar ha sido una de las decisiones más grandes y difíciles que me ha tocado tomar, la labor del periodista de prensa es maravillosa y creo que nunca viviré nada igual”, escribió.

La profesional también agradeció a quienes la acompañaron durante su paso por la señal privada. “Gracias infinitas a todos los que formaron parte de estos casi dos años. Aprendí, reí, lloré, me frustré y salí adelante, pero nada habría sido igual sin la mano de todos los que estuvieron presentes cuando los necesité”, relató.

Durante su estadía en CHV, Antonia Núñez integró el área de prensa de los fines de semana. En su publicación recordó con cariño la experiencia que vivió en ese período.

Emotiva despedida de Antonia Núñez

La periodista destacó el trabajo que realizó en el canal y el aprendizaje que obtuvo durante ese proceso. Según expresó, la experiencia le permitió “conectar, conocer y contar historias maravillosas día a día, gracias también a quienes confiaron en mí sus experiencias, conocimientos o preocupaciones para darlas a conocer al mundo”.

Además, valoró el apoyo recibido por parte de sus compañeros de trabajo. “Viví experiencias retadoras, conocí lugares que jamás esperé y formé lazos que sé que me durarán toda la vida. Gracias de corazón a cada camarógrafo, periodista, editor, compaginador, productor y chofer que me apoyó día a día”, complementó.

Finalmente, Antonia Núñez aseguró que deja el canal con tristeza, aunque convencida de que no se trata de un adiós definitivo. “Me voy con mucha pena, pero con la certeza de que es un hasta pronto y no un adiós. Gracias totales”.