Sistema frontal: Kast anuncia acuartelamiento preventivo de las FFAA

El Presidente José Antonio anunció el acuartelamiento preventivo de las Fuerzas Armadas (FFAA) ad portas del comienzo del intenso sistema frontal que afectará la zona centro sur del país.

El Gobierno declaró emergencia preventiva en diez regiones a causa del fenómeno. Se trata de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Según consignó T13, solo en Santiago se espera que se acumulen al menos 150 milímetros de agua en una semana, superando el déficit de lluvias. Y llegando a la normalidad de seis meses en siete días.

Kast supervisó los trabajos preventivos en la Quebrada de Ramón

Kast supervisó este martes los trabajos preventivos en la Quebrada de Ramón.

En la ocasión, valoró el trabajo del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). “Desde marzo viene advirtiendo que puede que sea un mes complejo, estas precipitaciones se fueron desplazando en el tiempo”.

Kast indicó que “fueron alertando para que todas las personas que trabajan en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes, Telecomunicaciones y Energía fueran anticipándose en la medida y en los medios que tenemos”, consignó el medio citado.

“Siendo una eventual crisis climática importante, podemos hacer medidas de mitigación, de advertencia, esto no va a evitar todo. Uno puede hacer todo lo posible con todos los medios que tiene a disposición”, señaló.

Añadió que “nos hemos esforzado todos, hemos realizado coordinaciones con gobernadores regionales, delegados, seremis, ministros, voluntarios de bomberos, las fuerzas policiales, las FFAA han desplegado y han llamado a un acuartelamiento preventivo para poder estar disponibles en caso de que haya que reaccionar”.

Remarcó que “esto no es un tema de gobierno, es un tema de Estado. El Estado está desplegado a nivel nacional. Si hay algún lugar donde algún alcalde o gobernador estima que falta algo por hacer, más que criticar, ayúdenos a resolver”.