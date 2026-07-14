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“No está en los registros”: Michelle Adam alerta por inédita lluvia en Atacama

La meteoróloga llamó a tomar con responsabilidad la información entregada por los modelos meteorológicos. “Lo que se ve hoy, con harta responsabilidad”, afirmó.

Eduardo Córdova
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“No está en los registros”: Michelle Adam alerta por inédita lluvia en Atacama

Los distintos matinales de la televisión chilena han seguido analizando el sistema frontal acompañado de un río atmosférico que afectará al país durante los próximos días. En ese contexto, la meteoróloga Michelle Adam advirtió sobre las extraordinarias precipitaciones que proyectan los modelos para la Región de Atacama.

Durante su participación en “Tu Día”, la especialista de Canal 13 reconoció que incluso para ella resulta impactante comunicar las cifras previstas. “Hay personas que en esta oportunidad pueden perderlo todo. Así de dramático es. La cantidad de lluvia que se espera y la actualización de los modelos… uno dice cómo van a soportar ciertas construcciones”, expresó, poniendo especial énfasis en la situación de Vallenar, ciudad que calificó como “crítica”.

Michelle Adam llamó a tomar con responsabilidad la información entregada por los modelos meteorológicos. “Lo que se ve hoy, con harta responsabilidad. Sé que viven muchas personas en Vallenar, se van a preocupar con esta información, porque, por lo menos yo, nunca la había dado. Nunca había entregado una cantidad así de milímetros para Atacama”, manifestó.

Una cantidad de lluvia sin precedentes

La meteoróloga aseguró que el volumen de agua proyectado no tiene comparación con registros anteriores para la zona. “En esta oportunidad se está pronosticando una cantidad de agua realmente nunca antes vista. Estamos hablando de más de 100 milímetros de agua que se van a concentrar en cerca de tres días consecutivos”, complementó ante Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

Para dimensionar el fenómeno, Adam comparó las precipitaciones esperadas con el promedio histórico de la zona. “Caería lo que cae en 10 años. Para una localidad que no está preparada, donde las construcciones no están preparadas, donde el suelo no puede absorber el agua”, enfatizó.

Finalmente, la especialista indicó que las proyecciones para Vallenar siguen siendo extremadamente preocupantes. “Lo que se está proyectando hasta el momento en Vallenar son 200 milímetros, desde el jueves al domingo. Es una cantidad de agua que nunca habíamos pronosticado. De verdad, me da pudor tener que decir una cantidad tan grande. Es una locura, no está en los registros”, cerró la meteoróloga.

Sistema frontal: RM podría registrar tres días consecutivos de lluvias
Source Texto: La Nación / Foto: X
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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