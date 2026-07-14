Orrego acusa falta de diálogo con Vivienda por ciclovía y proyecto Cerro Chena

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, salió a responder al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien ha puesto en duda que se continúe trabajando en los proyectos de ciclovía Alameda y Parque Chena.

“Es incomprensible ir dejando obras botadas por el camino”, sostuvo Orrego.



“Es muy importante que en el país se respeten los acuerdos y también los proyectos de Estado, diría yo. O de ciudad”, indicó Orrego en entrevista con Radio ADN.



“El presidente de la Corporación Ciudades decía que las ciudades no se hacen en cuatro años, se hacen en proyectos que las trascienden. Y estos dos proyectos fueron parte de acuerdos de varios gobiernos. De muchos municipios, distintos ministros”, agregó.



Añadió que “es muy importante que independiente quien sea la autoridad, este tipo de proyectos de ciudad y de Estado se mantengan. Es incomprensible ir dejando obras botadas por el camino”.



“Yo de verdad hago un llamado al Gobierno a que tengamos la mirada larga, no la mirada corta. Y honremos los compromisos institucionales que están detrás de estos proyectos”, señaló.

“Yo espero que al final prevalezca el sentido común y el bien común”

Orrego indicó que se ha reunido “con muchas personas, alcaldes, con el obispo San Bernardo, con distintos actores, los senadores de la Región Metropolitana. Todos manifiestan, de todos los colores políticos que esto tiene que mantenerse, y que las obras tienen que terminarse”.



“Yo espero que al final prevalezca el sentido común y el bien común, que es muy importante”, añadió.



Agregó que en estos más de cuatro meses de Gobierno ha realizado “unas doce” solicitudes de audiencia al ministro de Vivienda.



“Nunca nos ha respondido. Yo me he reunido ya con nueve ministros de Estado, con algunos me he reunido más de una vez. Yo creo que uno no puede hablar de que es importante el diálogo y las conversaciones y no reunirse con los actores relevantes de la ciudad. Independiente si te caen bien o te caen mal”, agregó.



“Yo me reúno con los 52 alcaldes de la Región Metropolitana. No pongo ningún elemento personal ni político de por medio, soy una autoridad y ellos son una autoridad. A mí me eligió la gente, entonces no recibir a una autoridad democráticamente electa no es solo faltar el respeto a esa autoridad, es faltarle respeto a la gente que lo eligió”, dijo.



“Quiero reiterar de que la voluntad de este gobernador para conseguir el bien común de la Región Metropolitana es conversar con todo el mundo y lo voy a seguir haciendo, y espero que esta reunión se produzca a la brevedad, porque honestamente más que me reciba o no me reciba, eso es un medio. Lo que estamos buscando es resolver los problemas que tiene Santiago, que son muchos”, finalizó.