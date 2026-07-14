Luis de la Fuente y el triunfo ante Francia: “Enfrente tenían al mejor equipo del mundo”

El técnico de la selección de España, Luis de la Fuente, habló este martes luego de la victoria por 2-0 sobre Francia, resultado con el que su equipo selló su paso a la final del Mundial 2026.

En una entrevista post partido, el estratega valoró el triunfo de sus dirigidos y se mostró ilusionado de cara al duelo por el título.

“Es difícil describir lo que uno siente, debe ser algo parecido a la felicidad y el orgullo de dirigir a un grupo tan excepcional de jugadores. Todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas, nos queda un paso más y vamos a intentar conseguirlo”, comentó el DT.

“Es un lujo“

A su vez, planteó que “hay mucha tensión acumulada. Estar en una final del Mundial es un lujo, solo para los elegidos. Uno tiene que asimilar todo esto”.

“Cuando empezamos hace casi cuatro años lo hicimos con una idea, hemos sido fieles a ella y nos ha traído hasta aquí”, añadió.

De la Fuente, además, fue consultado por cómo lograron anular al conjunto galo, que desde el inicio del certamen se perfilaba como uno de los favoritos para ser campeón.

“Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es un plus”, sostuvo.

En la misma línea, dijo que “estos jugadores se merecen todo, por su generosidad, solidaridad y talento. Hoy ha sido un espectáculo, hacen fácil lo que es difícil”.

Consignar que España enfrentará en la final del Mundial al ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra, quienes jugarán este miércoles (15:00 horas).

La Furia Roja intentará conseguir su segunda estrella en la Copa del Mundo, después de consagrarse por primera y única vez en Sudáfrica 2010. En esa ocasión, el elenco que dirigía Vicente del Bosque venció 1-0 a Países Bajos.