Home Triunfo "luis de la fuente y el triunfo ante francia: “enfrente tenían al ..."

Luis de la Fuente y el triunfo ante Francia: “Enfrente tenían al mejor equipo del mundo”

El DT de España destacó la gran victoria de su equipo frente al conjunto galo, la cual les permitió avanzar a la final del Mundial 2026. “Estar en una final del Mundial es un lujo, solo para los elegidos. Uno tiene que asimilar todo esto”, señaló.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Luis de la Fuente y el triunfo ante Francia: “Enfrente tenían al mejor equipo del mundo”

El técnico de la selección de España, Luis de la Fuente, habló este martes luego de la victoria por 2-0 sobre Francia, resultado con el que su equipo selló su paso a la final del Mundial 2026.

En una entrevista post partido, el estratega valoró el triunfo de sus dirigidos y se mostró ilusionado de cara al duelo por el título. 

“Es difícil describir lo que uno siente, debe ser algo parecido a la felicidad y el orgullo de dirigir a un grupo tan excepcional de jugadores. Todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas, nos queda un paso más y vamos a intentar conseguirlo”, comentó el DT. 

Es un lujo

A su vez, planteó que “hay mucha tensión acumulada. Estar en una final del Mundial es un lujo, solo para los elegidos. Uno tiene que asimilar todo esto”. 

“Cuando empezamos hace casi cuatro años lo hicimos con una idea, hemos sido fieles a ella y nos ha traído hasta aquí”, añadió. 

De la Fuente, además, fue consultado por cómo lograron anular al conjunto galo, que desde el inicio del certamen se perfilaba como uno de los favoritos para ser campeón. 

“Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es un plus”, sostuvo.

En la misma línea, dijo que “estos jugadores se merecen todo, por su generosidad, solidaridad y talento. Hoy ha sido un espectáculo, hacen fácil lo que es difícil”. 

Consignar que España enfrentará en la final del Mundial al ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra, quienes jugarán este miércoles (15:00 horas). 

La Furia Roja intentará conseguir su segunda estrella en la Copa del Mundo, después de consagrarse por primera y única vez en Sudáfrica 2010. En esa ocasión, el elenco que dirigía Vicente del Bosque venció 1-0 a Países Bajos.

España vence con autoridad a una irreconocible Francia y avanza por segunda vez en su historia a la final del Mundial
Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Gobierno de Santiago identificó 175 puntos críticos an...

El estudio, desarrollado con información de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Senapred y datos del Censo 2024, identifica zonas expuestas a inundaciones. Esto por desborde de cauces, anegamientos de caminos y pasos bajo nivel. Colapso de colectores de aguas lluvias o alcantarillado, activación de quebradas, flujos de barro, socavamiento y otros eventos asociados a sistemas frontales.

Leer mas
Nacional
Enel Distribución refuerza su operación ante el sistem...

La compañía aumentará la disponibilidad de recursos técnicos en terreno hasta nueve veces en comparación con una jornada normal de operación y reforzará hasta 20 veces su capacidad de atención a clientes.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres con estacion...

Si buscas qué hacer en Santiago y prefieres moverte en automóvil, descubre tres tenedores libres que cuentan con estacionamiento para hacer tu visita más cómoda.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/