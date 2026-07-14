Gobierno de Santiago identificó 175 puntos críticos ante lluvias en RM

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, junto a los alcaldes de Peñalolén, Miguel Concha, y de Pudahuel, Ítalo Bravo, presentó un análisis que identificó 175 puntos críticos de muy alto riesgo frente a eventos de lluvia en el Gran Santiago.



El estudio, desarrollado con información de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Senapred y datos del Censo 2024, identifica zonas expuestas a inundaciones. Esto por desborde de cauces, anegamientos de caminos y pasos bajo nivel. Colapso de colectores de aguas lluvias o alcantarillado, activación de quebradas, flujos de barro, socavamiento y otros eventos asociados a sistemas frontales.



Además, revela que 1.074.188 personas viven dentro de las áreas de influencia de estos puntos críticos. Entre ellas 63.447 niños y niñas de 0 a 5 años. 111.217 personas entre 6 y 13 años. 58.435 adolescentes de 14 a 17 años. 225.042 personas mayores de 60 años.

Comunas con mayor población vulnerable

Identifica que las comunas de Peñalolén, Pudahuel, San Bernardo, La Florida, Recoleta y El Bosque concentran la mayor población vulnerable. Expuesta frente a este tipo de emergencias.



El gobernador Orrego sostuvo que “estamos ante un sistema frontal de gran magnitud, con precipitaciones que podrían alcanzar entre 140 y 200 milímetros en cuatro días”.



“Por eso activamos el Sistema de Emergencia Regional junto a las 52 comunas para coordinar la prevención y la respuesta. Nuestro principal foco son los 175 puntos críticos por riesgo de inundación y los fuertes vientos que podrían provocar cortes de suministro eléctrico”, agregó.



El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, valoró la iniciativa impulsada por el Gobierno de Santiago: “Esta herramienta nos permite tomar decisiones con información concreta para enfrentar un sistema frontal de gran magnitud”, aseguró.



“En Peñalolén, una de las comunas más vulnerables al cambio climático, ya hemos reforzado las labores preventivas con limpieza de sumideros, revisión de quebradas y un trabajo coordinado con Senapred, el Gobierno de Santiago y la Delegación Presidencial”, agregó Concha.



Agregó que “el llamado es a que las familias se cuiden, eviten salir si no es necesario y que las empresas eléctricas respondan con cuadrillas suficientes para evitar cortes prolongados, porque la prevención y la coordinación son fundamentales para proteger a nuestros vecinos y vecinas”.



Su par de Pudahuel, Ítalo Bravo, agradeció la implementación de la plataforma, que “permite a las 52 comunas contar con información en tiempo real para responder de manera rápida y coordinada ante una emergencia”.



“En Pudahuel sabemos que este sistema frontal traerá consecuencias, por lo que hacemos un llamado a la prevención, a evitar desplazamientos innecesarios y a apoyar especialmente a las personas más vulnerables”, añadió.

