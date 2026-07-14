Prohíben ingreso de banderas sobre las Malvinas para el partido de Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles (15:00 horas), por las semifinales del Mundial 2026. El partido apunta a ser uno de los más emocionantes del torneo, considerando el contexto de la rivalidad histórica entre ambos equipos.

Y en ese sentido, recientemente se revelaron algunas medidas que tomará la FIFA de cara a este encuentro.

El compromiso fue catalogado como un evento de “mayor riesgo”. Frente a esto, y entre diferentes medidas, se aplicará un estricto control de acceso que prohibirá el ingreso de banderas, carteles o vestimentas con alusiones a las Islas Malvinas.

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, entregó algunos detalles sobre el operativo que tendrá este cotejo, el cual se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Georgia.

“Estará prohibido entrar al encuentro con una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial”, dijo Monteoliva, en diálogo con Radio La Red.

Asimismo, el plan de seguridad contará con el despliegue de 1.600 efectivos, compuesto por la policía local de Georgia, seguridad privada y agentes interjurisdiccionales.

De acuerdo a lo consignado por Radio Biobío, el director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlín, y el comisario mayor Alejandro Éboli participaron en una reunión realizada en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), en Leesburg, Virginia.

Aquí también estuvieron representantes de la FIFA, el FBI, la Policía del Estado de Georgia, la Policía de Miami y la Policía de Inglaterra. Todo esto, para definir las medidas preventivas de cara el partido, según explicó la ministra.

“Para el día de mañana, teniendo en cuenta el volumen de los simpatizantes e hinchadas, se acordó que los simpatizantes argentinos ingresan por puerta 4 y los simpatizantes ingleses por la puerta 3”, sostuvo.