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Gobierno informa suspensión de clases este viernes entre las regiones de Coquimbo y del Maule

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo que “el Ministerio de Educación ha definido para el día viernes 17 de julio la suspensión de clases para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y la Región Metropolita”.

Patricia Schüller Gamboa
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Gobierno informa suspensión de clases este viernes entre las regiones de Coquimbo y del Maule

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó este martes la suspensión de clases para este viernes entre las regiones de Coquimbo y del Maule. Esto por el sistema frontal que se espera que afecte a gran parte del país.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo que “el Ministerio de Educación ha definido para el día viernes 17 de julio la suspensión de clases para las regiones de CoquimboValparaísoO’HigginsMaule y la Región Metropolita”, consignó T13.

Añadió que “es una medida, que en cada una de las regiones, la toma el secretario regional ministerial de Educación. En coordinación con el subsecretario de Educación y la ministra de Educación”.

Pavez dijo que se trata de una medida preventiva

Pavez agregó que se trata de una medida preventiva en el contexto del sistema frontal que se avecina.

Y en especial a raíz de la alarma meteorológica que afectará a tres regiones del país. Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana entre los días jueves 16 y domingo 19 de julio.

“Quisiera agradecer la coordinación que ha hecho Senapred, con todos los servicios que han estado monitoreando este sistema frontal.

“Donde se ha reforzado el monitoreo con empresas sanitarias, eléctricas y también de infraestructura”, remarcó.

Sistema frontal: Kast anuncia acuartelamiento preventivo de las FFAA
Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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