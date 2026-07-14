España vence con autoridad a una irreconocible Francia y avanza por segunda vez en su historia a la final del Mundial

España exhibió su mejor versión este martes y, superando a Francia de principio a fin, se impuso por 2-0 en el AT&T Stadium de Dallas, convirtiéndose en el primer finalista del Mundial 2026.

La selección española tuvo una actuación sólida, venciendo a un rival que estuvo irreconocible, y al cual pudieron anular de manera brillante.

El conjunto galo tuvo un mal primer tiempo y prácticamente no generó peligro en la portería de Unai Simón. Por su parte, el combinado hispano, con su solidez defensiva y la posesión del balón, lograba neutralizar a los dirigidos por Didier Deschamps.

La “Furia Roja” abrió el marcador a los 22’ gracias a un penal. Lucas Digne intentó despejar el esférico luego de un centro, pero al patear y estando de espaldas, terminó golpeando a Lamine Yamal.

Mikel Oyarzabal se encargó de ejecutar el lanzamiento y con un potente disparo venció al arquero Mike Maignan, quien había adivinado el lado. Así, Francia estaba en desventaja por primera vez en esta Copa del Mundo.

El partido se puso más complejo para “Les Bleus” en el minuto 28’, cuando el defensa William Saliba acusó una lesión. Debido a esto, tuvo que ser reemplazado por Maxence Lacroix.

España continuó dominando y, de la mano de su circulación paciente y pases precisos, siguió inquietando a la zaga francesa. Si bien los galos intentaron reaccionar en los últimos minutos de la primera mitad, no conseguían concretar sus ocasiones.

El segundo tiempo conservó la misma tónica, con el equipo dirigido por Luis de la Fuente manteniendo la intensidad, y Francia sin poder generar peligro o juego colectivo.

Fue así como a los 58’ llegó el segundo de los españoles. Pedro Porro realizó una gran pared con Dani Olmo, entró al área y envió la pelota al fondo de la red.

Parecía que Lamine Yamal sentenciaba el partido a los 60’ con un golazo. Sin embargo, el tanto fue anulado correctamente por posición de adelanto. Aún así, la anotación daba muestras de la superioridad que ejercía la “Furia Roja”.

“Les Bleus” estaban obligados a descontar para mantenerse con vida, y Kylian Mbappé intentó liderar los ataques. No obstante, lejos del gran nivel que exhibió todo el equipo a lo largo del torneo, esta tarde nunca encontraron su mejor versión y no pudieron anotar.

Con esta victoria, España volverá a disputar la final de un Mundial después de 16 años y buscará su segundo título. En Sudáfrica 2010, única vez que llegó a esta instancia, se coronó campeón venciendo 1-0 a Países Bajos en el tiempo extra.

Su rival saldrá de la otra semifinal, que integran Argentina e Inglaterra. Dicho partido se desarrollará este miércoles 15 de julio en Atlanta, a partir de las 15:00 horas.

Por su parte, la gran final se llevará a cabo este domingo 19 de julio, desde las 15:00 horas, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Antes de eso, el sábado 18 de julio (17:00 horas), será el partido por el tercer lugar entre Francia y el perdedor del duelo entre la “Albiceleste” y los “Tres Leones”.

Los goles:

¡¡OYARZABAL SACÓ UN TREMENDO ZURDAZO Y MARCÓ EL 1-0 DE ESPAÑA ANTE FRANCIA EN LA SEMIFINAL!!



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