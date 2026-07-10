Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres de comida china que probablemente no conocías

Si buscas qué hacer en Santiago y eres fanático de la comida china, más allá de los buffets más populares de la capital existen alternativas menos conocidas que destacan por su variedad de preparaciones, ambiente familiar y modalidad de tenedor libre. Desde locales de barrio hasta grandes buffets con cocina oriental, estas opciones son ideales para quienes quieren descubrir nuevos sabores sin gastar una fortuna.

A continuación, conoce tres tenedores libres de comida china que probablemente no conocías y que siguen funcionando en la Región Metropolitana.

Qué hacer en Santiago: un buffet chino escondido en Barrio Yungay

Huang Guihua

Dirección: Unión Americana 206, Santiago.

Ubicado en el tradicional Barrio Yungay, Huang Guihua es uno de esos restaurantes que pasan desapercibidos para muchos, pero que sorprenden por su propuesta de buffet de comida china. En este local podrás encontrar distintas preparaciones orientales, acompañamientos y platos calientes elaborados al estilo tradicional.

Su ambiente sencillo y su modalidad de tenedor libre lo convierten en una excelente alternativa para quienes buscan descubrir un restaurante diferente lejos de los circuitos más concurridos.

Qué hacer en Santiago: dos buffets con una amplia oferta de gastronomía oriental

Buffet Imperial

Dirección: Av. Departamental 4400, Macul.

Buffet Imperial se ha transformado en una de las alternativas gastronómicas más completas del sector oriente de Santiago. Aunque su propuesta incorpora cocina peruana, chilena, sushi y carnes a la parrilla, la gastronomía china sigue siendo uno de sus principales atractivos, con una amplia selección de preparaciones tradicionales y estaciones de comida caliente.

Además, el restaurante cuenta con más de 150 preparaciones, espacios familiares y espectáculos en vivo durante algunos fines de semana, ofreciendo una experiencia distinta para quienes disfrutan los buffets.

Buffet Imperial Tenedor Libre

Dirección: Eyzaguirre 633, San Bernardo. (Cuenta con tres locales en distintas comunas)

Si vives en el sector sur de la capital, esta sucursal de Buffet Imperial es otra excelente opción para disfrutar comida china sin límites. El buffet reúne recetas tradicionales de la cocina oriental junto con sushi, platos peruanos, carnes, postres y otras preparaciones para toda la familia.

Su buena valoración entre los clientes y su modalidad de tenedor libre lo han convertido en uno de los restaurantes más destacados de San Bernardo para quienes buscan variedad en un solo lugar.

Una excelente alternativa para salir de los clásicos

Aunque muchos piensan de inmediato en los mismos restaurantes cuando buscan un buffet oriental, Santiago también cuenta con propuestas menos conocidas que vale la pena descubrir. Ya sea en Barrio Yungay, Macul o San Bernardo, estos tenedores libres ofrecen una amplia variedad de comida china y una experiencia ideal para compartir con amigos o en familia.