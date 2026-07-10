Cuatro instituciones firmaron acuerdo de cooperación para combatir crisis en el aprendizaje

En América Latina la crisis de los aprendizajes representa un desafío ineludible: ocho de cada diez niños llegan a los 10 años sin comprender lo que leen.

Para revertir esta “pobreza de aprendizaje”, descrita por el Banco Mundial, que profundiza las desigualdades y limita el futuro de millones de estudiantes, Fundación Arcor, Instituto Natura, Fundación SURA e Instituto de Evidencia Educativa firmaron un acuerdo de cooperación.

A través de esta alianza estratégica, las cuatro instituciones unen fuerzas para fomentar espacios de colaboración y articulación entre los países de la región. Involucrando al sector público, organismos internacionales, el tercer sector y referentes clave en educación.

Facilitar intercambio continuo

El objetivo de la alianza es facilitar el intercambio continuo entre distintos actores con tres propósitos fundamentales. Lograr que la alfabetización sea una prioridad central en las agendas públicas. Impulsar un mayor compromiso político con esta cuestión. Y apoyar el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas en esta dirección.

Estas acciones complementarán las estrategias locales para mejorar el aprendizaje de la lecto-escritura en cada país.

Fundación Arcor, Instituto de Evidencia Educativa, Instituto Natura y Fundación SURA impulsarán iniciativas para favorecer el intercambio internacional entre dirigentes y organizaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, que reúnen aproximadamente al 70% de los estudiantes de la región.

Este esfuerzo estará al servicio del trabajo que ya realizan organizaciones de sociedad civil apoyando al sector público en los países mencionados.

