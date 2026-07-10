Exministro Enrique Krauss muere a los 94 años

La Democracia Cristiana, a través de sus redes sociales, informó este viernes el fallecimiento del exministro Enrique Krauss, a los 94 años.

La colectividad dio a conocer el deceso del “destacado militante, exministro del Interior y expresidente nacional de la DC” y envió sus “condolencias a familia, amigos y camaradas. Descanse en paz”, consignó T13.

La DC destacó que Krauss fue un “servidor público ejemplar, cuya trayectoria estuvo marcada por un profundo compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y el servicio a Chile”.

“Su ejemplo de vocación pública, diálogo y compromiso democrático permanecerá como parte de la historia de nuestro partido y del país”, añadió.

Enrique Krauss se desempeñó como ministro del Interior de Patricio Aylwin (1990-1994), y titular de Economía, Fomento y Reconstrucción (1968-1969) durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei Montalva. Fue, además, embajador de Chile en España y en Ecuador, consignó el medio citado.

En 1973 fue electo diputado por la Vigésimoprimera Agrupación Departamental “Temuco, Lautaro, Imperial, Pitrufquén y Villarrica”. Y más tarde en 1997, representando en la Cámara Baja en representación del Distrito N°22 de Santiago.

Entre 1971 y 1973, además, fue miembro del Consejo Nacional de Televisión.

Está casado con Bárbara Cuadra Munilla y fue padre de cuatro hijos, entre ellos Alejandra Krauss, actual secretaria general de la DC.