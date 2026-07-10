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Vodanovic: “Está bien que digan que la política es sin llorar, pero no es para que te pateen en el suelo”

La presidenta del PS, en conversación con Radio Agricultura, y sobre la polémica con Daniella Cicardini, dijo que “ha habido otras situaciones también. No es primera vez que ocurren hechos de esta naturaleza, pero las cosas tienen un límite. Y yo creo que aquí ya se pasaron ciertos límites”.

Patricia Schüller Gamboa
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Vodanovic: “Está bien que digan que la política es sin llorar, pero no es para que te pateen en el suelo”

La presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic, se refirió a las discrepancias al interior de la colectividad durante estos últimos días, en el marco de la discusión por la Megarreforma.

En conversación con Radio Agricultura, Vodanovic sostuvo que “ha sido una semana bien ajetreada”. Y apuntó al “desorden que existe en los partidos”.

“En la derecha unas pugnas que llevan dos o tres semanas entre todos los sectores. Tuvo que intervenir el Presidente. En el caso nuestro también con acusaciones bastante infundadas en contra mía y también en el PPD”, dijo.

La timonel del PS también señaló que se enteró por la prensa sobre el acuerdo de los senadores PPD Loreto Carvajal y Ricardo Celis con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por la invariabilidad tributaria.

“Raúl (Soto, presidente PPD) llamó a cada uno de nosotros.Nos explicó que esto no era un acuerdo del partido, que estaban de todas maneras por recurrir a la inconstitucionalidad”, indicó.

“Debemos tener una conducta madura, lo digo por mí también”

En cuanto a la polémica con la senadora socialista Daniella Cicardini, manifestó que “está bien que digan que la política es sin llorar, pero no es para que te pateen en el suelo. O sea, hay límites”.

“Ha habido otras situaciones también. No es primera vez que ocurren hechos de esta naturaleza, pero las cosas tienen un límite. Y yo creo que aquí ya se pasaron ciertos límites”, enfatizó.

Vodanovic señaló que “debemos tener una conducta madura. Lo digo por mí también. Evidentemente, yo soy la presidenta del partido y no voy a estar exponiendo al partido a esto, pero creo que esa responsabilidad es de todos, no es solamente mía. Por lo tanto, aquí el diálogo tiene que estar abierto entre nosotros”.

Espinoza afirma que hay “dos almas” en el PS: Cicardini-Manouchehri y Vodanovic-Castro
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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