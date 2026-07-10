Con un semifinalista: Revisa cómo está el cuadro del Mundial 2026

El Mundial 2026 definió este jueves a su primer semifinalista, luego del triunfo por 2-0 de Francia ante Marruecos en el Gillette Stadium.

Los dirigidos por Didier Deschamps sellaron su paso a la ronda de los cuatro mejores, y este viernes conocerán a su rival en esta etapa.

Su contrincante saldrá del duelo entre España y Bélgica, quienes se medirán a partir de las 15:00 horas de este viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Por el otro lado del cuadro, Noruega e Inglaterra protagonizan otro de los duelos de cuartos de final. El partido entre los “Vikingos” y los “Tres Leones” se llevará a cabo este sábado, desde las 17:00 horas, en el Hard Rock Stadium de Miami

El equipo que se imponga en esa llave desafiará en semifinales al ganador del cruce entre Argentina y Suiza. La Albiceleste, vigente campeón del torneo, se medirá con el cuadro helvético este sábado, a partir de las 21:00 horas, en el Arrowhead Stadium, Kansas City.

En cuanto a lo que viene más adelante, la primera semifinal, donde se encuentra Francia, está agendada para el martes 14 de julio, a las 15:00 horas.

El otro partido de semis se llevará a cabo el miércoles 15, en el mismo horario.

En tanto, el partido por el tercer lugar se jugará el sábado 18 de julio, a las 17:00 horas. Por último, la gran final está programada para las 15:00 horas del domingo 19, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El cuadro del Mundial 2026: