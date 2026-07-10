Home Triunfo "con un semifinalista: revisa cómo está el cuadro del mundial 2026..."

Con un semifinalista: Revisa cómo está el cuadro del Mundial 2026

La cita planetaria se acerca cada vez más a la gran final, la cual está programada para el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Con un semifinalista: Revisa cómo está el cuadro del Mundial 2026

El Mundial 2026 definió este jueves a su primer semifinalista, luego del triunfo por 2-0 de Francia ante Marruecos en el Gillette Stadium.

Los dirigidos por Didier Deschamps sellaron su paso a la ronda de los cuatro mejores, y este viernes conocerán a su rival en esta etapa. 

Su contrincante saldrá del duelo entre España y Bélgica, quienes se medirán a partir de las 15:00 horas de este viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Por el otro lado del cuadro, Noruega e Inglaterra protagonizan otro de los duelos de cuartos de final. El partido entre los “Vikingos” y los “Tres Leones” se llevará a cabo este sábado, desde las 17:00 horas, en el Hard Rock Stadium de Miami

El equipo que se imponga en esa llave desafiará en semifinales al ganador del cruce entre Argentina y Suiza. La Albiceleste, vigente campeón del torneo, se medirá con el cuadro helvético este sábado, a partir de las 21:00 horas, en el Arrowhead Stadium, Kansas City.

En cuanto a lo que viene más adelante, la primera semifinal, donde se encuentra Francia, está agendada para el martes 14 de julio, a las 15:00 horas

El otro partido de semis se llevará a cabo el miércoles 15, en el mismo horario. 

En tanto, el partido por el tercer lugar se jugará el sábado 18 de julio, a las 17:00 horas. Por último, la gran final está programada para las 15:00 horas del domingo 19, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El cuadro del Mundial 2026:

El cuadro del Mundial 2026
FIFA
Leyendas del fútbol llenan de elogios a Francia tras su paso a semis: “Quizá sea una de las mejores generaciones”
Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
CMF denunció por estafa a cuatro sitios web no regulad...

Según los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación, se trata de entidades que, aparentando ser supervisadas por la CMF, pero sin encontrarse inscritas ni autorizadas, solicitan pagos anticipados a las personas que desean solicitar créditos.

Leer mas
Internacional
Incendio en el sureste de España termina con 11 muerto...

Las autoridades detallaron que cuatro personas, presuntamente de nacionalidad británica, fallecieron al interior de un vehículo, cuya posición del volante hace presumir ese origen.

Leer mas
Vanguardia
Gabriela Rodríguez presenta “El arte de sanar”, un via...

Reconocida como uno de los principales referentes de la psicomagia y la metagenealogía en el mundo hispanohablante, la autora comparte décadas de aprendizaje y experiencia en una obra que invita a descubrir el poder sanador del mundo simbólico.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/