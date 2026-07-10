Delincuentes atropellan a mujer mientras intentaba rescatar a sus hijos durante violento “abordazo” en Maipú

Delincuentes armados atropellaron a una mujer que intentó proteger a sus hijos durante un violento “abordazo” ocurrido la noche del jueves en Maipú. El hecho se registró en la intersección de San Ignacio con Los Inquilinos, en la Región Metropolitana.

El ataque afectó a dos mujeres adultas y cuatro menores de edad que regresaban de una celebración. La conductora llevaba a una vecina y a sus dos hijos hasta su vivienda cuando fueron interceptados por un grupo de seis antisociales, según Emol.

Según los antecedentes preliminares, los sujetos llegaron corriendo y portaban una pistola y un martillo. Bajo amenazas, obligaron a todos los ocupantes a descender del automóvil para concretar el robo.

La madre de dos de los niños intervino al percatarse de la situación e intentó auxiliar a los menores. En medio del forcejeo, fue empujada al suelo por los delincuentes.

Mientras escapaban en el vehículo sustraído, los asaltantes atropellaron a la mujer en una de sus piernas. Debido a las lesiones sufridas, fue trasladada hasta el Cesfam Michelle Bachelet para recibir atención médica.

Los demás ocupantes lograron bajar del automóvil a tiempo y no resultaron lesionados. Carabineros acudió al lugar para realizar las primeras diligencias e iniciar la investigación.

Recuperaron el vehículo robado

El teniente Ignacio Tapia explicó que “en la huida, estos retroceden y atropellan a una vecina del sector, que se mantiene en el Cesfam Michelle Bachelet”.

Por su parte, la conductora entregó detalles del ataque y afirmó que “me tomaron del pelo, me pegaron en la cabeza. Yo aceleré un poco, después me tomaron de las piernas y me sacaron del vehículo”.

La mujer agregó que “la mamá de los dos niños escuchó los gritos y se subió al asiento del copiloto. La empujaron, se cayó, el vehículo le pasó sobre las piernas y se fueron”.

Posteriormente, Carabineros logró recuperar el automóvil en el sector de Los Maitenes. Las diligencias continúan para identificar y detener a los responsables del delito.