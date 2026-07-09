Qué hacer en Concepción: descubre los mejores panoramas culturales para disfrutar en julio

Julio llega con una amplia oferta de actividades culturales para quienes buscan disfrutar de la música, el teatro, el cine, las exposiciones y panoramas para toda la familia. Desde conciertos de rock y música sinfónica hasta muestras culturales, documentales, actividades inclusivas y obras infantiles.

Por lo que, si todavía no sabes qué hacer en Concepción, aquí te mostramos algunos de los mejores panoramas culturales para disfrutar durante este mes en la ciudad.

Qué hacer en Concepción: conciertos imperdibles para disfrutar durante julio

Los Santos Dumont

Si buscas qué hacer en Concepción durante julio y eres amante de la música nacional, el Teatro Biobío presentará el concierto “Canciones Chilenas” de Los Santos Dumont, una de las bandas más representativas del rock independiente chileno.

El espectáculo presenta nuevas versiones de artistas como Violeta Parra, Víctor Jara, Los Ángeles Negros, Congreso, Los Blops, Los Prisioneros, Los Vidrios Quebrados y Los Bric a Brac.

Además, el concierto incluirá parte del repertorio más reconocido de la banda e invitados sorpresa.

Fecha: Viernes 10 de julio.

Hora: 19:30 horas.

Lugar: Teatro Biobío, Sala Principal.

Entradas: Disponibles en Ticketplus.

Concierto Sinfónico 6: “Misterios y Leyendas”

La Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción presentará el concierto “Misterios y Leyendas”, un espectáculo que reunirá grandes obras del repertorio romántico junto a destacados artistas invitados.

Bajo la dirección del maestro peruano Dayner Tafur-Díaz y con la participación del violinista Freddy Varela como solista, el programa incluirá el estreno en Chile del Concierto para violín de Edward Elgar, además de la Sinfonía N.º 2 del compositor ruso Aleksandr Borodín, ofreciendo una experiencia marcada por el virtuosismo, la intensidad y la riqueza de la música sinfónica.

Fecha: Viernes 24 de julio y sábado 25 de julio.

Hora: Viernes a las 19:00 horas y sábado a las 18:00 horas.

Lugar: Teatro Universidad de Concepción.

Entradas: Disponibles en Ticketplus y en la boletería del Teatro UdeC.

Qué hacer en Concepción: exposiciones y cine para conocer nuevas historias

Cine Mediado: Al Sur del Invierno está la Nieve

Si te interesa el cine documental, una excelente alternativa es ir a ver Cine Mediado, un espacio que invita a dialogar y reflexionar sobre los oficios, el territorio y las distintas formas de habitar.

En esta primera función se exhibirá el documental “Al Sur del Invierno está la Nieve”, dirigido por Santino Blanco, una producción que retrata la vida de bagüaleros, puesteros y familias campesinas en los paisajes australes de Chile.

A través de la fotografía y un relato íntimo, la película aborda temas como la resistencia, la memoria y el vínculo con la naturaleza. Tras la exhibición se realizará un diálogo con el fotógrafo de naturaleza Álvaro Hernández.

Fecha: Lunes 14 de julio.

Hora: 18:00 horas.

Lugar: Biblioteca Municipal de Concepción.

Entradas: Gratuitas, con inscripción previa en Manufactura Nacional.

Exposición “Fragmentos de la Memoria”

Si buscas qué hacer en Concepción y te interesa conocer la historia y los derechos humanos, puedes visitar la exposición “Fragmentos de la Memoria”, una muestra que invita a recorrer distintos sitios de Concepción vinculados a la dictadura cívico-militar en Chile entre 1973 y 1990.

A través de cartografías, fotografías y testimonios, la exposición propone reflexionar sobre la memoria colectiva, reconocer los lugares donde ocurrieron estos hechos y comprender la importancia de preservar este patrimonio histórico para las futuras generaciones.

Fecha: Del 7 al 24 de julio.

Horario: Lunes a jueves de 09:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:30 horas. Viernes de 09:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 16:30 horas.

Lugar: Sala Federico Ramírez, Av. O’Higgins 555, Concepción.

Entrada: Liberada.

Qué hacer en Concepción: panoramas familiares e inclusivos para compartir en comunidad

Invierno en Comunidad: actividades inclusivas

La Oficina de la Discapacidad de la Municipalidad de Concepción organizó el ciclo “Disfrutemos el Invierno en Comunidad”, una iniciativa con actividades recreativas y de encuentro dirigida a personas con discapacidad y sus cuidadores.

La programación contempla una jornada de Arte y Creatividad, una Fiesta Temática de los años 80 y Cine Inclusivo. El objetivo de este ciclo es promover la participación, la inclusión y generar espacios de convivencia para la comunidad.

Fechas: Miércoles 15, 22 y 29 de julio.

Hora: 16:00 horas.

Lugar: Oficina de la Discapacidad, Janequeo 360, Concepción.

Obra de títeres “Pinocho”

Si buscas compartir un panorama con niños, la Corporación Sinfónica de Concepción presentará una nueva función de la obra de títeres “Pinocho”. En esta versión, el famoso personaje emprende su camino hacia la escuela junto a Grillo, pero conoce a Doña Urraca, quien lo llevará a enfrentar distintas decisiones.

Además, durante la jornada se realizará un homenaje a Lientur Rojas, reconocido como Tesoro Humano Vivo, por su destacado aporte al desarrollo de la cultura en Concepción y el país.