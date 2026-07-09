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“La media perso”: Camila Andrade se llena de críticas tras hablar sobre “sororidad” en un mensaje

Las declaraciones de la ex Miss Chile rápidamente se viralizaron y provocaron una ola de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron sus dichos.

Eduardo Córdova
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“La media perso”: Camila Andrade se llena de críticas tras hablar sobre “sororidad” en un mensaje

Camila Andrade se refirió a la polémica entre Yamila Reyna y Carolina “La Rancherita” Molina y aprovechó su participación en “La noche de suerte”, de TV+, para entregar una reflexión sobre el conflicto.

La controversia surgió hace algunos días, luego de que “La Rancherita” revelara que recibió una llamada de Yamila Reyna en medio de los rumores que vinculaban sentimentalmente a la comediante argentina con Américo.

Según explicó la cantante, el contacto tuvo como objetivo aclarar la situación y descartar cualquier insinuación relacionada con el intérprete.

En ese contexto, y tras regresar a la televisión luego de unas vacaciones en Europa, Camila Andrade decidió compartir su opinión sobre el tema.

“No se pelea por un hombre, ni se tienen diferencias por un hombre. Siento que hoy en día las relaciones entre las mujeres es más de apañe. Somos más sororas”, afirmó la influencer.

Luego profundizó en su postura. “Yo creo que las mujeres hoy en día sienten una seguridad propia que antes no. Siento que estas dos mujeres que son power e independientes, que tienen personalidad, que comunican, creo que están las dos muy en otra. Puede que hayan compartido ciertas cosas, pero no las veo en la onda de enemistarse por Américo”, agregó.

Las reacciones en redes sociales

Las declaraciones de la ex Miss Chile rápidamente se viralizaron y provocaron una ola de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron sus dichos.

Muchos cibernautas recordaron la mediática relación que Andrade mantuvo con Francisco Kaminski y la controversia que involucró a Carla Jara.

“Yo haciéndome la hue… después de dejar la cagá”, “No se pelea por un hombre, lo dice la que se los roba”, “Soy patúa”, “Me cae bien la Cami, pero es rostro de madera”, “No pelea, pero se mete en matrimonios”, “No te hagas la Miriam”, “Soy patuá Tatiana”, “La osadía de esta mujer”, “Me dejó con palabras”, “Quiere entrar al reality”, “Joooordinaria” y “Pero qué patuá la niña”, fueron parte de las reacciones que generó el registro.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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