Cancillería informó que Países Bajos autorizó extradición de exalcaldesa Karen Rojo

La Cancillería informó este jueves que las autoridades de Países Bajos aprobaron la extradición a Chile de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, condenada en nuestro país por fraude al Fisco.



El Ministerio de Relaciones Exteriores notificó de esta decisión a la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Y se enviaron los antecedentes a Interpol Chile para que viaje a Europa.

Fue detenida en Países Bajos en julio de 2022

Rojo abandonó el país tras ser condenada a cinco años y un día de presidio por fraude al Fisco. Fue detenida en Países Bajos en julio de 2022.



Su salida de Chile se produjo el 23 de marzo de 2022. Antes de que la Corte Suprema confirmara su sentencia. En circunstancias en que no tenía medidas cautelares.

Permanece recluida en una cárcel de mujeres de Países Bajos

Desde julio de 2022 permanece recluida en una cárcel de mujeres de Países Bajos, a la espera de que se resuelva su proceso de extradición.



La exalcaldesa de Antofagasta fue encontrada culpable de contratar servicios de asesoría política con recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) por $24 millones, con el objetivo de su reelección en 2016.