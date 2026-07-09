Sistema frontal: al menos 42 viviendas con daños en la Región de Los Ríos

El intenso sistema frontal que afecta a la zona sur del país ha dejado daños considerables en viviendas.

Según consignó Radio Biobío, Corral y Valdivia son las comunas más afectadas por las precipitaciones. Al menos 42 viviendas presentan daños en la Región de Los Ríos, mientras que otras 19 permanecen en evaluación.

De acuerdo al balance realizado por las autoridades, 16 personas quedaron damnificadas, 2 están en albergue y 3 se encuentran aisladas.

En Corral se registran cuatro viviendas con daño menor y otras 19 están siendo evaluadas.

En Valdivia se contabilizan 37 viviendas con daño menor y una con daño mayor.

Las cifras son preliminares y podrían aumentar a medida que los municipios completen las inspecciones en terreno, de acuerdo a lo señalado por el director regional del Senapred, Daniel Epprech, consignó Biobío.

“La comuna de Corral tiene cuatro viviendas con daño menor y 17 viviendas en evaluación. La comuna de Valdivia tiene 37 viviendas con daño menor y una con daño mayor. Todos estos números también son preliminares, porque con los días los municipios van a estar eh recorriendo de forma más exhaustiva sus territorios, probablemente va a empezar a aparecer mayor grado de afectación”, sostuvo Epprech.

Riesgo de remociones

Las autoridades también manifestaron preocupación por el riesgo de remociones en masa, debido a la saturación de los suelos.

Según lo señalado por el director regional del Sernageomin, Carlos Johnson, equipos de geólogos se desplegaron hacia Corral y la costa de Valdivia para evaluar los sectores donde se han reportado deslizamientos de tierras, como Caleta Piojo y las inmediaciones del embarcadero.

Respecto al pronóstico, se proyecta que este jueves no se registren lluvias en la región. Sin embargo, las autoridades anticiparon el ingreso de un nuevo sistema frontal durante el sábado, aunque con menor intensidad que el actual.

En paralelo, los 20 cuerpos de Bomberos de la región permanecen en acuartelamiento preventivo, para monitorear y responder ante posibles nuevas emergencias.