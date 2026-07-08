Ataque de Israel en Gaza mató a gestor del evento donde se proyectó partido de Egipto ante Argentina 

Un ataque israelí cobró la vida este martes de Mohamed Al Wahidi, directivo del Comité Egipcio de Ayuda para Gaza, y quien fue uno de los gestores de una especial iniciativa en la Franja.

El hombre ayudó a organizar en Gaza el evento donde se proyectó el partido de Egipto ante Argentina por el Mundial 2026.

Al Wahidi falleció junto a dos niños de 8 y 10 años y un hombre de 30 años, debido a un bombardeo de Israel. El incidente ocurrió mientras se disputaba la primera mitad del encuentro.

Según consignó Radio Cooperativa, Mohamed fue enterrado este miércoles en la Franja, entre banderas egipcias y del movimiento secular palestino Al Fatah.

Mediante un comunicado, desde el Comité Egipcio de Ayuda para Gaza lamentaron el fallecimiento de Al Wahidi. El mencionado Comité es la agencia estatal egipcia encargada del envío de ayuda humanitaria a la zona.

“Fue un hombre de reconciliación social, una figura nacional y social muy conocida”, señalaron en la nota.

Además, destacaron que “se esforzó constantemente por mejorar las relaciones, servir a su pueblo y consolidar los valores de amor, tolerancia y fraternidad entre el pueblo palestino”.

En tanto, en diálogo con Agencia EFE, desde el Ejército israelí aseguraron que el ataque tenía como objetivo un miembro del ala militar del grupo islamista Hamás, que viajaba en un vehículo. A su vez, admitieron que hubo civiles entre las víctimas.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tienen conocimiento de la denuncia de que civiles no involucrados resultaron perjudicados como consecuencia del ataque. El incidente está siendo investigado”, precisaron.