“El dolor es insoportable”: El desgarrador relato de Pedro Carcuro sobre la muerte de su hijo

Pedro Carcuro recordó con profunda emoción la muerte de su hijo Franco, quien falleció en septiembre de 2009 tras caer desde un edificio en la comuna de Las Condes, en un episodio que fue atribuido a un suicidio en medio de una severa depresión.

Durante su participación en “CNN Íntimo”, junto a Matilde Burgos, el histórico periodista de TVN confesó que se encontraba fuera de Chile cuando ocurrió la tragedia.

“Para variar, yo me encontraba fuera del país”, recordó Carcuro al rememorar uno de los momentos más difíciles de su vida.

El comunicador explicó que conocía el diagnóstico de su hijo, pero nunca imaginó que pudiera tomar una decisión de esa magnitud.

Con evidente emoción, señaló: “Yo sabía que estaba enfermo, pero no al nivel de llegar a tomar una decisión de esta naturaleza. Incluso estábamos pensando en la posibilidad de ir a la Clínica Mayo, que tenía un programa nuevo al respecto. En fin, estábamos haciendo planes juntos… a mí no me ha pasado nada peor que esto. Nunca me lo imaginé. (Franco tenía depresión) sí, pero uno nunca se imagina que va a llegar a tomar una decisión última, fatal, brutal”.

El dolor que permanece con los años

Al recordar a Franco, Pedro Carcuro destacó las cualidades humanas de su hijo, asegurando que dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron.

Con lágrimas en los ojos, expresó: “Era excepcional. Él era como persona fuera de serie, te lo juro, brillante desde todo punto de vista. Pregúntale a todos los que eran sus compañeros de la Scuola, de la universidad, sus parejas. Todo el mundo lo amaba”.

Además, reconoció que el recuerdo de su hijo sigue presente todos los días, por lo que aún le resulta muy difícil hablar públicamente sobre él.

En ese sentido, comentó: “Yo lo recuerdo todos los días, y me acuerdo de cosas que hicimos juntos, así que yo estoy hablando conmigo mismo de Franco toda la vida, así que no me resulta fácil ni cómodo hablar en este momento de él”.

Finalmente, el periodista reflexionó sobre cómo ha enfrentado el duelo durante estos años: “El dolor va a estar siempre, el dolor es insoportable, pero tienes que aguantarlo nomás; es una mochila más que uno lleva. Es una mochila más que uno lleva y tiene que acostumbrarse a caminar por la vida con esta mochila”.