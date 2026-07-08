Beca Presidente de la República: ¿Quiénes la reciben y cuál es su monto?

La Beca Presidente de la República es un importante beneficio administrado por la Junaeb, el cual está dirigido a los estudiantes en condición de vulnerabilidad socioeconómica.

El proceso de postulación a esta ayuda económica la pueden realizar solamente los estudiantes de enseñanza media.

Luego, en caso de haber recibido el beneficio en esa etapa escolar, se podrá renovar durante la educación superior.

El pasado 2 de julio se habilitó el proceso de renovación para los alumnos de educación superior, de cara al segundo semestre. El trámite se puede hacer en la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de la respectiva institución, y hay plazo hasta el 15 de septiembre de 2026.

Requisitos

Por su parte, a la hora de postular al beneficio, los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos socioeconómicos y académicos. En ese marco, los alumnos de enseñanza media tienen que:

Haber sido promovida o promovido con un promedio 6,0 (como mínimo).

Pertenecer al 40 % más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). Revisa tu tramo en Mi ChileAtiende con tu RUN y ClaveÚnica.

Ser estudiante de un establecimiento educacional reconocido por el Estado.

En el caso de aquellos alumnos de educación superior que renuevan la beca, es necesario:

Estar matriculada o matriculado en una institución reconocida por el Estado.

Haber obtenido en la Prueba de Admisión Educación Superior (PAES) un puntaje promedio mínimo de 485 en las pruebas obligatorias (Competencia Lectora y Matemática 1), si eres estudiante que ingresa a carreras profesionales en universidades. Si rendiste pruebas en formatos anteriores, se te solicitará un puntaje mínimo de 475 puntos.

Acreditar promedio del último semestre cursado igual o superior a nota 5,0 (a partir del 2011). Si fuiste becado o becada en 2008, 2009 y 2010, no pedirán el requisito de rendimiento académico.

Pertenecer al 70 % más vulnerable del RSH para estudiantes becados hasta el 2022 y un 40 % para las y los becados a partir del 2023.

Montos

Respecto a los montos de la beca, el dinero se recibirá en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y en hasta 10 cuotas al año: