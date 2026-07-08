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Revelan que famosa comunicadora fue infiel a ex esposo con Ricardo Arjona: Sergio Rojas entregó detalles

El conductor de televisión expuso un supuesto antecedente inédito que podría cambiar la percepción sobre el quiebre de una conocida expareja.

Eduardo Córdova
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Revelan que famosa comunicadora fue infiel a ex esposo con Ricardo Arjona: Sergio Rojas entregó detalles

Continúan las repercusiones por el conflicto entre Angélica Castro y Cristián de la Fuente. Esto, luego de que surgieran nuevos antecedentes sobre el proceso de divorcio que enfrentan.

Aunque tras su separación, ocurrida en 2022 luego de la infidelidad del actor, se pensaba que ambos mantenían una relación cordial, esa percepción cambió tras las recientes revelaciones sobre la demanda presentada por la comunicadora.

Según informó Cecilia Gutiérrez, Angélica Castro interpuso una demanda por divorcio culposo contra Cristián de la Fuente y solicitaría una millonaria compensación económica.

Sergio Rojas lanzó nueva acusación

A la controversia se sumó una nueva versión expuesta este martes en el programa “Que te lo digo”, donde Sergio Rojas compartió una información atribuida a una fuente anónima.

El periodista aseguró que una persona le señaló: “Angélica Castro es la amante eterna de Ricardo Arjona”, afirmación que presentó durante el espacio de farándula de Zona Latina.

Posteriormente, Rojas agregó que la misma fuente sostuvo que la comunicadora habría sido infiel a Cristián de la Fuente con el cantante guatemalteco.

Al leer el mensaje recibido, el periodista expresó: “Se juntaban en Buenos Aires, una vez cuando yo era editora de una revista, Arjona se enteró que lo íbamos a publicar y me amenazó con demanda”.

Finalmente, la fuente añadió: “Que no se haga la Virgen de Fátima porque gorreaba a su marido con Ricardo Arjona”.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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