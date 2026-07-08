Petro niega intento de golpe contra De la Espriella, pero insiste en fraude

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, de “despedazar la Constitución”. Reiteró que se impuso en las últimas elecciones en el país sudamericano “con ayuda extranjera”.



“Usted, señor Abelardo, es el que ya despedazó la Constitución. Primero porque se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución”, sostuvo en un mensaje en redes sociales. Petro afirmó que “Abelardo entregó la soberanía nacional para ser presidente”.



Aseguró que “jamás” ha dado órdenes “contra la Constitución” a las Fuerzas Armadas, tras las críticas de De la Espriella. “Hasta el 6 de agosto, a la 12 de la noche, soy comandante supremo de las fuerzas militares. Este 20 de Julio el pueblo festeja a sus fuerzas armadas y grita independencia nacional”, indicó.



El mensaje fue publicado después de que De la Espriella acusara el martes a Petro de golpismo y apelara a las Fuerzas Armadas para que protejan la Constitución y la democracia.



“Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas. Que nadie dude de ello”, advirtió.

En un discurso emitido en sus redes sociales, De la Espriella denunció que Petro y el derrotado Iván Cepeda continúan sin reconocer su triunfo y advirtió de que esa “resistencia pacífica” a la que apelan “no es más que un disfraz del plan perverso que tienen para atornillarse en el poder”.



Por lo mismo, pidió a las Fuerzas Armadas que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia, y a la comunidad internacional que le apoye hasta que cese este presunto intento de golpe de Estado.