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Incidentes se registraron en el Liceo Manuel Barros Borgoño: se incendió una puerta de acceso

El establecimiento emitió un comunicado sobre lo ocurrido. “A las 10:35 horas, se registró la salida de aproximadamente 15 personas encapuchadas desde las dependencias del establecimiento. Durante el incidente, se incendió una puerta de acceso, la cual fue controlada y extinguida por personal de Carabineros”, indicaron, consignó Emol.

Patricia Schüller Gamboa
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Incidentes se registraron en el Liceo Manuel Barros Borgoño: se incendió una puerta de acceso

Incidentes afectaron este miércoles al Liceo Manuel Barros Borgoño, ubicado en Santiago.

El establecimiento emitió un comunicado sobre lo ocurrido, informó Emol.

“A las 10:35 horas, se registró la salida de aproximadamente 15 personas encapuchadas desde las dependencias del establecimiento. Durante el incidente, se incendió una puerta de acceso, la cual fue controlada y extinguida por personal de Carabineros”, indicaron.

“La situación fue abordada conforme a los protocolos institucionales establecidos, resguardando en todo momento la seguridad de estudiantes, funcionarios y demás integrantes de la comunidad educativa”, añadieron.

“Se dispuso el despacho anticipado de los estudiantes del edificio San Diego”

Producto de esto, “posteriormente, a las 11:55 horas, y debido a la emisión de gases lacrimógenos en el entorno del establecimiento, se dispuso el despacho anticipado de los estudiantes del edificio San Diego. Como medida preventiva para resguardar su bienestar”.

Agregaron que “como establecimiento, reiteramos nuestro compromiso con la convivencia escolar, el respeto y la seguridad de toda la comunidad educativa”.

A raíz de los incidentes, Transporte Informa señaló: “Tránsito de San Diego al norte es desviado por Ñuble al oriente en la comuna de #Santiago, debido a grupo de personas que intentan bloquear la vía frente a Liceo Barros Borgoño. Precaución”.

Antes mediodía actualizaron con que “San Diego al norte es habilitada desde Ñuble, tras término de procedimiento policial frente a Liceo Barros Borgoño. Flujo vehicular normalizado”.

Servicio Local de Educación Pública

El Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro también abordó el hecho. “Durante la mañana, un grupo de aproximadamente 30 personas encapuchadas protagonizó desórdenes en la vía pública e incendió el portón de acceso al liceo. Como resultado de estos hechos, dos personas fueron detenidas por Carabineros”.

Remarcaron que “esta situación alteró el normal desarrollo de la jornada escolar, obligando a suspender las clases de los estudiantes de tercero y cuarto medio. Mientras que el resto del alumnado continuó sus actividades académicas bajo las medidas de resguardo correspondientes”.

Indicaron que “frente a estos graves hechos, el Servicio Local interpondrá todas las acciones legales que correspondan para perseguir las responsabilidades de quienes participaron en estos actos. Asimismo, en caso de verificarse la participación de estudiantes del establecimiento, se aplicarán las medidas disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno, respetando estrictamente el debido proceso y la normativa vigente”, consignó Emol.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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