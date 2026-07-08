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Con incidentes y detenidos termina manifestación de la Cofusam

Según consignó Radio Biobío, ocho personas fueron aprehendidas por desmanes y enfrentamientos con personal de Carabineros, quienes hicieron uso de los carros lanza agua y lanza gases. La dirigente nacional Makarena Albornoz señaló que “vamos a tener que ir a las comisarías a ver qué pasa con ellos (los detenidos). Gran represión por parte de la autoridad y Carabineros; primera vez que nos tratan de esta manera”.

Patricia Schüller Gamboa
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Con incidentes y detenidos termina manifestación de la Cofusam

La manifestación convocada este miércoles por la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) terminó con incidentes y personas detenidas en las inmediaciones de La Moneda.

Según consignó Radio Biobío, ocho personas fueron aprehendidas por desmanes y enfrentamientos con personal de Carabineros, quienes hicieron uso de los carros lanza agua y lanza gases.

La dirigente nacional de Confusam, Makarena Albornoz, señaló que “vamos a tener que ir a las comisarías a ver qué pasa con ellos (los detenidos). Gran represión por parte de la autoridad y Carabineros; primera vez que nos tratan de esta manera”.

“Vinimos a entregar un documento que tiene que ver con el tema per cápita”

La presidenta de Confusam, Gabriela Flores, explicó que “vinimos a entregar un documento que tiene que ver con el tema per cápita. Un decreto per cápita que lleva seis meses- Y eso significa recursos para los municipios, para funcionar, para cubrir los sueldos de los trabajadores, que son más de 21.800 millones de pesos”.

“Pero además del documento, le veníamos a señalar al Gobierno que ya basta de recortes a la salud primaria. Hicimos entrega de eso, nuestra gente esperaba parar unos diez minutos la Alameda, que es parte de las acciones”, indicó.

Flores mencionó que “le dijimos a los propios carabineros, estuvieron de acuerdo. Después fuimos reprimidos con bombas lacrimógenas, gas pimienta y una agresión brutal por parte de carabineros a dirigentes. Tenemos ocho detenidos, entre esos, dirigentes nacionales y una mujer, dirigente de la octava región”.

Source Texto: Aton/ Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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