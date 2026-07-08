“El que come callado…”: Fran Maira reveló el intenso coqueteo que tuvo con actor español de Netflix

Fran Maira sorprendió al revelar que tuvo un breve coqueteo con un conocido actor español que alcanzó fama mundial gracias a una exitosa serie de Netflix. La confesión la realizó durante un nuevo capítulo de “Fiebre de Baile”, donde fue consultada sobre la persona más famosa que la sigue en redes sociales.

En medio de la conversación, la cantante respondió con misterio y evitó entregar el nombre de inmediato. “Sí, pero no lo voy a decir, porque usted sabe que el que come callado como dos veces”, afirmó entre risas.

Luego de la insistencia de Diana Bolocco, Fran Maira comenzó a dar algunas pistas sobre la identidad del hombre. “Salía en Netflix. Uno de ellos sale en una serie muy conocida en Netflix, de hace unos años”, comentó, descartando además que se tratara de un futbolista.

La influencer aclaró que actualmente ya no mantienen contacto en redes sociales. “No, ahora nos dejamos de seguir, para que se haga un misterio”, señaló.

Una cita que nunca ocurrió

Más adelante, Vasco Moulian intentó convencer a Fran Maira de revelar el nombre del actor a cambio de subir su calificación. Ante la propuesta, la artista decidió entregar solo una pista.

“Voy a solo decir, que se llama Arón… Nada más que eso”, lanzó la intérprete de “Amiga ya mató”. Con esa información, el jurado dedujo que se trataba de Arón Piper, uno de los protagonistas de la serie “Élite”.

Finalmente, Fran Maira aclaró que nunca llegó a concretar un romance con el actor español. “No lo tuve, pero sí hablamos para juntarnos en Madrid, pero no nos juntamos, me volví a Chile”, explicó, asegurando que solo existió un coqueteo.