Home Vanguardia "“el que come callado…”: fran maira reveló el in..."

“El que come callado…”: Fran Maira reveló el intenso coqueteo que tuvo con actor español de Netflix

En medio de la conversación, la cantante respondió con misterio y evitó entregar el nombre de inmediato. “Sí, pero no lo voy a decir, porque usted sabe que el que come callado como dos veces”, afirmó entre risas.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
“El que come callado…”: Fran Maira reveló el intenso coqueteo que tuvo con actor español de Netflix

Fran Maira sorprendió al revelar que tuvo un breve coqueteo con un conocido actor español que alcanzó fama mundial gracias a una exitosa serie de Netflix. La confesión la realizó durante un nuevo capítulo de “Fiebre de Baile”, donde fue consultada sobre la persona más famosa que la sigue en redes sociales.

En medio de la conversación, la cantante respondió con misterio y evitó entregar el nombre de inmediato. “Sí, pero no lo voy a decir, porque usted sabe que el que come callado como dos veces”, afirmó entre risas.

Luego de la insistencia de Diana Bolocco, Fran Maira comenzó a dar algunas pistas sobre la identidad del hombre. “Salía en Netflix. Uno de ellos sale en una serie muy conocida en Netflix, de hace unos años”, comentó, descartando además que se tratara de un futbolista.

La influencer aclaró que actualmente ya no mantienen contacto en redes sociales. “No, ahora nos dejamos de seguir, para que se haga un misterio”, señaló.

Una cita que nunca ocurrió

Más adelante, Vasco Moulian intentó convencer a Fran Maira de revelar el nombre del actor a cambio de subir su calificación. Ante la propuesta, la artista decidió entregar solo una pista.

“Voy a solo decir, que se llama Arón… Nada más que eso”, lanzó la intérprete de “Amiga ya mató”. Con esa información, el jurado dedujo que se trataba de Arón Piper, uno de los protagonistas de la serie “Élite”.

Finalmente, Fran Maira aclaró que nunca llegó a concretar un romance con el actor español. “No lo tuve, pero sí hablamos para juntarnos en Madrid, pero no nos juntamos, me volví a Chile”, explicó, asegurando que solo existió un coqueteo.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Con incidentes y detenidos termina manifestación de la...

Según consignó Radio Biobío, ocho personas fueron aprehendidas por desmanes y enfrentamientos con personal de Carabineros, quienes hicieron uso de los carros lanza agua y lanza gases. La dirigente nacional Makarena Albornoz señaló que “vamos a tener que ir a las comisarías a ver qué pasa con ellos (los detenidos). Gran represión por parte de la autoridad y Carabineros; primera vez que nos tratan de esta manera”.

Leer mas
Vanguardia
VIDEO: La hipnótica imagen del volcán Etna que parece ...

La erupción del volcán Etna ha alterado los planes de miles de turistas en Sicilia y dejó a una joven española atrapada en la ciudad de Catania tras la cancelación de su vuelo de regreso. La intensa actividad volcánica obligó a modificar la operación aérea en la zona.

Leer mas
Triunfo
Edson Puch anunció su retiro del fútbol profesional: “...

El exseleccionado nacional, de 40 años, y quien había retornado al profesionalismo en 2023 después de un primer retiro, decidió colgar los botines debido a una rebelde lesión en su tobillo.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/