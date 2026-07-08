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Más de 500 camiones bolivianos permanecen varados en frontera con Chile

Según consignó Portal Portuario, los transportistas denunciaron que desde el 1 de julio, el Complejo Fronterizo Colchane suspendió sus operaciones nocturnas para atender entre las 08:00 y las 20:00 horas.

Patricia Schüller Gamboa
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Más de 500 camiones bolivianos permanecen varados en frontera con Chile

Más de 500 camiones bolivianos se encuentran varados en la frontera con Chile debido a la reducción horaria del Complejo Fronterizo Colchane.

Según consignó Portal Portuario, los transportistas denunciaron que desde el 1 de julio, el recinto suspendió sus operaciones nocturnas para atender entre las 08:00 y las 20:00 horas.

Lo anterior, sumado al despacho por un solo carril, que demora entre 15 y 20 minutos por vehículo, ha afectado el flujo de carga hacia los puertos chilenos. Lo que ha generado filas kilométricas y tiempos de espera de hasta cinco días.

El presidente de la Cámara Departamental del Transporte (Cadetran) de La Paz, Álvaro Ayllón, advirtió que la restricción provoca un cuello de botella en la frontera. Y afecta la cadena logística del comercio exterior boliviano, además de exponer a los transportistas a multas por retrasos en la entrega de mercancías.

Fila de camiones supera los tres kilómetros

Los choferes señalaron que la fila de camiones supera los tres kilómetros. Y manifestaron que muchos permanecen desde hace varios días soportando las bajas temperaturas.

La Delegación Presidencial Provincial de Tamarugal explicó que la suspensión de la atención nocturna ocurre por trabajos de reparación en el complejo fronterizo e informaron que la medida estará vigente hasta el 30 de noviembre.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia han anunciado que se encuentran realizando gestiones diplomáticas y de coordinación con las autoridades de Chile para agilizar el tránsito internacional en el Complejo Fronterizo Colchane–Pisiga.

Source Texto: Aton/ Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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