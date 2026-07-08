Mundial en TV abierta: Los partidos de cuartos de final que transmitirá Chilevisión

Los cuartos de final del Mundial 2026 arrancarán este jueves 9 de julio, dando inicio a la etapa que definirá a los semifinalistas de la cita planetaria.

Y como ha sido habitual desde el inicio del torneo, algunos de estos partidos serán transmitidos en televisión abierta.

Chilevisión, señal oficial de la Copa del Mundo en nuestro país, emitirá dos de los cuatro encuentros de esta ronda.

El primer duelo en ser emitido será el de España vs. Bélgica, programado para este viernes 10 de julio, a las 15:00 horas.

En tanto, el otro partido será el de Argentina vs. Suiza. Dicho compromiso se llevará a cabo este sábado 11, desde las 21:00 horas.

De esta forma, los encuentros de Francia vs. Marruecos (este jueves a las 16:00 horas) y Noruega vs. Inglaterra (sábado a las 17:00 horas), se podrán ver solamente por cable o streaming.