Home Triunfo "mundial en tv abierta: los partidos de cuartos de final que trans..."

Mundial en TV abierta: Los partidos de cuartos de final que transmitirá Chilevisión

El canal nacional, señal oficial de la Copa del Mundo en nuestro país, emitirá dos de los cuatro compromisos de la ronda de los ocho mejores.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Mundial en TV abierta: Los partidos de cuartos de final que transmitirá Chilevisión

Los cuartos de final del Mundial 2026 arrancarán este jueves 9 de julio, dando inicio a la etapa que definirá a los semifinalistas de la cita planetaria. 

Y como ha sido habitual desde el inicio del torneo, algunos de estos partidos serán transmitidos en televisión abierta. 

Chilevisión, señal oficial de la Copa del Mundo en nuestro país, emitirá dos de los cuatro encuentros de esta ronda. 

El primer duelo en ser emitido será el de España vs. Bélgica, programado para este viernes 10 de julio, a las 15:00 horas. 

En tanto, el otro partido será el de Argentina vs. Suiza. Dicho compromiso se llevará a cabo este sábado 11, desde las 21:00 horas

De esta forma, los encuentros de Francia vs. Marruecos (este jueves a las 16:00 horas) y Noruega vs. Inglaterra (sábado a las 17:00 horas), se podrán ver solamente por cable o streaming. 

Deschamps y la designación de jueces argentinos para Francia: “Nuestra preocupación es Marruecos, no el trío arbitral”
Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Ataque de Israel en Gaza mató a gestor del evento dond...

Mohamed Al Wahidi, directivo del Comité Egipcio de Ayuda para Gaza, perdió la vida este martes junto a dos niños y un hombre de 30 años, debido a un bombardeo israelí.

Leer mas
Nacional
Con incidentes y detenidos termina manifestación de la...

Según consignó Radio Biobío, ocho personas fueron aprehendidas por desmanes y enfrentamientos con personal de Carabineros, quienes hicieron uso de los carros lanza agua y lanza gases. La dirigente nacional Makarena Albornoz señaló que “vamos a tener que ir a las comisarías a ver qué pasa con ellos (los detenidos). Gran represión por parte de la autoridad y Carabineros; primera vez que nos tratan de esta manera”.

Leer mas
Vanguardia
VIDEO: La hipnótica imagen del volcán Etna que parece ...

La erupción del volcán Etna ha alterado los planes de miles de turistas en Sicilia y dejó a una joven española atrapada en la ciudad de Catania tras la cancelación de su vuelo de regreso. La intensa actividad volcánica obligó a modificar la operación aérea en la zona.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/