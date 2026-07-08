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Bicentenario de la Presidencia: reabren cruce peatonal por La Moneda

La actividad se llevó a cabo desde las 10:30 hasta las 12:30 horas entre las entradas de la Alameda y calle Moneda y circular, por los patios de Los Cañones y Los Naranjos. Este recorrido permanecía cerrado al público desde la administración del expresidente Ricardo Lagos.

Patricia Schüller Gamboa
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Bicentenario de la Presidencia: reabren cruce peatonal por La Moneda

El Gobierno habilitó el cruce peatonal en La Moneda en conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República de Chile.

La actividad se llevó a cabo desde las 10:30 hasta las 12:30 horas entre las entradas de la Alameda y calle Moneda y circular, por los patios de Los Cañones y Los Naranjos. Este recorrido permanecía cerrado al público desde la administración del expresidente Ricardo Lagos.

La iniciativa forma parte de las actividades en conmemoración del 9 de julio de 1826. En esta fecha el Congreso General de la Nación eligió a Manuel Blanco Encalada como el primer gobernante en ostentar oficialmente el título de Presidente de la República de Chile.

Durante el recorrido, los visitantes pudieron conocer la fachada principal de calle Moneda. El acceso oficial utilizado por el Presidente de la República, ministros y jefes de Estado.

También el Patio de los Cañones, denominado Patio de Honor y que alberga las piezas históricas El Furioso y El Relámpago. Y el tradicional Patio de los Naranjos, uno de los lugares más representativos del Palacio, donde habitualmente se realizan actividades oficiales y puntos de prensa, además de conservar la histórica fuente de agua construida en 1671, considerada la primera que abasteció de agua limpia a la ciudad de Santiago.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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