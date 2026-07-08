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ENAP confirma fuerte baja de los combustibles: el diésel disminuirá $155,4 por litro

La Empresa Nacional del Petróleo confirmó la tarde de este miércoles la baja en los precios de los combustibles, anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Patricia Schüller Gamboa
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ENAP confirma fuerte baja de los combustibles: el diésel disminuirá $155,4 por litro

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó la tarde de este miércoles la baja en los precios de los combustibles, anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En su informe semanal de precios, entregó los siguientes valores:

– Gasolina de 93 octanos, -100,3 pesos por litro.

– Gasolina de 97 octanos, -99,8 pesos por litro.

– Kerosene, 0,0 pesos por litro.

– Diésel, -155,4 pesos por litro.

– GLP de uso vehicular, -22,1 pesos por litro.

Como siempre, ENAP aclaró que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerara que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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