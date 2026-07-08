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Qué hacer en Santiago: los tenedores libres mejor evaluados en Google

Si buscas qué hacer en Santiago, descubre cuáles son los tenedores libres con mejores calificaciones y mayor cantidad de reseñas en Google.

Eduardo Córdova
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Qué hacer en Santiago: los tenedores libres mejor evaluados en Google

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres elegir un restaurante con buenas referencias, las reseñas de Google pueden ser un excelente punto de partida. Miles de usuarios califican diariamente los tenedores libres de la capital, evaluando aspectos como la calidad de la comida, la variedad del buffet, la atención y la relación entre precio y experiencia.

A continuación, revisa algunos de los tenedores libres mejor evaluados en Google, considerando tanto su puntuación como la cantidad de reseñas que han recibido de los comensales.

Qué hacer en Santiago: los buffets con mejores calificaciones

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.

Con una calificación de 4,1 estrellas y más de 9.300 reseñas, Panda Junior es uno de los tenedores libres con mayor cantidad de opiniones en Google. Su buffet ofrece comida china, sushi, carnes, pescados, mariscos, ensaladas y postres, consolidándose como uno de los clásicos de Santiago.

Somos Perú Buffet

Dirección: Avenida Francisco Bilbao 1042, Providencia.

Somos Perú Buffet registra 4,5 estrellas con más de 3.400 reseñas. El restaurante destaca por su buffet de gastronomía peruana, con ceviches, pescados, mariscos, carnes, platos criollos y postres, siendo una de las alternativas mejor valoradas por los usuarios.

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Avenida Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico cuenta con una valoración de 4,4 estrellas y más de 3.800 reseñas. Su buffet reúne una amplia selección de ceviches, carnes, platos típicos peruanos, ensaladas y postres, convirtiéndose en uno de los favoritos de quienes buscan comer sin límites.

Otros tenedores libres con excelentes valoraciones

Restaurant Mama Kuna

Dirección: Avenida Salvador 3094, Ñuñoa.

Con 4,4 estrellas y más de 3.600 reseñas, Restaurant Mama Kuna ofrece un buffet que combina parrilladas con gastronomía peruana, siendo una de las mejores alternativas para quienes buscan variedad.

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta.

Foodlays registra 4,2 estrellas y cerca de 2.700 reseñas. Su propuesta reúne comida peruana, china, sushi, carnes, mariscos y postres, destacando por su amplia variedad de preparaciones.

Una guía basada en la experiencia de miles de comensales

Las reseñas de Google se han convertido en una de las principales herramientas para elegir un restaurante. En el caso de estos tenedores libres, las altas calificaciones y la gran cantidad de opiniones reflejan la satisfacción de miles de clientes que ya han probado sus buffets.

Por ello, si estás buscando qué hacer en Santiago, estos restaurantes figuran entre los tenedores libres con mejores evaluaciones en Google y representan una excelente alternativa para disfrutar una comida abundante y variada.

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Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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