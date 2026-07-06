Qué hacer en Santiago: 5 tenedores libres por menos de $20.000 para comer sin límites

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar una comida abundante sin gastar de más, los tenedores libres son una de las mejores alternativas. En distintos sectores de la capital existen restaurantes que ofrecen buffets con gastronomía peruana, comida china, sushi, carnes y platos internacionales por menos de $20.000 por persona.

A continuación, conoce cinco tenedores libres donde podrás comer sin límites y cuidar tu presupuesto.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres económicos para todos los gustos

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta.

Foodlays se ha convertido en uno de los tenedores libres más populares de Santiago gracias a su propuesta de gastronomía peruana, china y chilena. El buffet incluye carnes, sushi, mariscos, platos calientes, ensaladas y postres.

Además, sus precios parten desde $14.900 de lunes a jueves, aumentando a $15.900 de viernes a domingo y $16.900 en festivos, manteniéndose bajo los $20.000.

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.

Panda Junior es uno de los clásicos tenedores libres de la capital. Su buffet ofrece comida china, sushi, carnes, pescados, pastas, paellas y una amplia variedad de preparaciones para disfrutar sin límites.

El valor del buffet comienza desde $13.990, convirtiéndose en una de las opciones más económicas de Santiago.

Ok Panda

Dirección: Avenida Ismael Valdés Vergara 836, Santiago Centro.

Ubicado a pasos del Parque Forestal, Ok Panda destaca por ofrecer más de 150 preparaciones entre comida china, sushi, carnes, mariscos, ensaladas y postres.

Su propuesta lo posiciona como uno de los tenedores libres más grandes de Santiago y mantiene precios dentro del rango de los $20.000.

Qué hacer en Santiago: buffets para comer bien sin gastar de más

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Avenida Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico ofrece un buffet de gastronomía peruana con ceviches, carnes, platos criollos, ensaladas y postres. Su propuesta combina variedad y buena relación precio-calidad, con valores que comienzan bajo los $20.000 en determinados horarios y promociones.

Flama Tenedor Libre

Dirección: 2701, Santiago, Región Metropolitana.

Flama Tenedor Libre es otra alternativa económica para quienes buscan comer sin límites. Su buffet reúne preparaciones internacionales y mantiene valores dentro del rango de $10.000 a $20.000, siendo una opción conveniente para quienes desean disfrutar una comida abundante sin salir del presupuesto.

Una excelente alternativa para comer bien y ahorrar

Estos cinco tenedores libres demuestran que es posible disfrutar una gran variedad de preparaciones sin gastar una fortuna. Desde comida peruana hasta cocina asiática e internacional, Santiago cuenta con opciones para todos los gustos y bolsillos.

Por ello, si estás buscando qué hacer en Santiago, estos restaurantes son una excelente alternativa para compartir con amigos, en familia o simplemente disfrutar una comida sin límites por menos de $20.000.